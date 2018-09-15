2018-09-15T22:25:48+03:00
Спорт

Виктор Гончаренко: Рад вернуться в Уфу, увидеть старых знакомых. А победа далась нелегко

Армейский клуб выиграл в гостях у футбольного клуба "Уфа" и теперь будет готовиться к старту в Лиге Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виктор Гончаренко.Виктор Гончаренко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского ЦСКА одержали выездную разгромную победу над "Уфой". Итог поединка - победа со счетом 3:0. Два гола в этой встрече забил Тимур Жамалетдинов. А для главного тренера столичного клуба Виктора Гончаренко эта игра стала особенной. Ведь пару лет назад он до прихода в "Уфу" тренировал "Уфу", с которой добился немало успехов. После матча наставник армейцев на пресс-конференции подвел итоги поединка. Сразу же начав с воспоминаний о столице Башкирии:

- Рад вернуться в Уфу, на этот стадион, увидеть старых знакомых. Но дружба дружбой, а служба — службой. Несмотря на счет, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру, мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры. В последние 20 минут мы хорошо смотрелись, а до счета 3:0 не очень. Но это молодежь, ей свойственна нестабильность. Учимся в боевых условиях. Мы не давали задание отойти назад, но пока мы не можем контролировать игру все 90 минут. Поэтому прижимаемся к воротам тогда, когда этого делать не стоит.

В этой встрече ЦСКА потерял двух игроков, и для армейцев это теперь - проблема:

- У Магнуссона вряд ли серьезное повреждение, а по Абелю что-то можно будет сказать после обследования.

До этой осени за "Уфу" играл Иван Обляков. А теперь же он стал футболистом ЦСКА:

- Использовать Ваню можно по-разному, большое подспорье, когда есть такие игроки, которые могут играть ближе как к атаке, так и к обороне, выполнять тактическое задание. Он сегодня хороший объем работы проделал. Я доволен, тем более что хорошо знаю его уровень.

15 минут в матче против "Уфы" отыграл и лидер столичного ЦСКА Алан Дзагоев. Сможет ли он сыграть в Лиге Чемпионов, которая стартует на следующей неделе - сказал Гончаренко:

- 90 минут сложно. А в том, что может сыграть больше тайма, мы уверены.

После победы над "Уфой" столичные армейцы - на 4 месте в турнирной таблице после 7 игр. Футболисты московского ЦСКА теперь приступят к подготовке к своему первому матчу в Лиге Чемпионов. 19 сентября они сыграют в гостях против клуба "Виктория" (Пльзень) в Чехии.

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