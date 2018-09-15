2018-09-15T22:50:25+03:00
Спорт

Поляк, вышедший на бой UFC под "Катюшу", победил украинского бойца в Москве

Ян Блахович одержал победу на турнире UFC Fight Night в Москве удушающим приемом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Поляк Ян Блахович.Поляк Ян Блахович.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 сентября, в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" проходит первый в истории турнир главного промоушена по смешанным единоборствам UFC - UFC Fight Night 136. Уже завершился второй по рангу бой вечера.

Поляк Ян Блахович сразился с украинцем Никитой Крыловым за "место под Солнцем". На этот поединок польский спортсмен вышел под песню "Катюша". Поединок продолжался всего два раунда. А в начале второго раунда польский спортсмен одержал победу, проведя мастерский удушающий прием своего соперника.

Когда же настало время для небольшого интервью внутри октагона, то поляк Блахович на чистом русском языке поблагодарил зрителей, которые собрались в СК "Олимпийский". А в этот вечер на одной из главных арен страны собрались почти 22 тысячи зрителей.

Главный же бой вечера - Алексей Олейник против Марка Ханта.

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