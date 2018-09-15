2018-09-15T23:12:50+03:00
Спорт

Итог главного боя UFC Fight Night в Москве: россиянин Алексей Олейник удушающим приемом победил Марка Ханта

Наш спортсмен признался, что готов биться за титул чемпиона UFC [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алексей Олейник.Алексей Олейник.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 сентября, в Москве завершился первый в истории турнир UFC в Москве. В главном бою UFC Fight Night 136 дрались новозеландец Марк Хант и россиянин Алексей Олейник. В этом поединке сложно было назвать определенно главного фаворита. Однако ж, немного больший перевес, видимо, благодаря родным стенам был на стороне Олейника. Ханту же очень понравилась атмосфера российской столицы и на интервью с журналистами перед боем он щеголял знанием русских слов, в том числе и некоторого количества мата.

Бой Марк Хант - Алексей Олейник, главное сражение вечера, изначально заявлялся на стандартные пять раундов по пять минут. Однако же продолжительного сражения не получилось. Спортсменам хватило полторы минуты, чтобы выяснить отношения. На отметке 1 минута 29 секунд после старта боя судьи присудили победу Олейнику. Ему удалось провести свой коронный удушающий прием. Не даром, что, его прозвище в мире UFC - "Удав".

Уже после завершения поединка прямо в октагоне в небольшом интервью Олейник был предельно откровенным.

- У меня были 2 заготовки на "удушающий" прием. Марк Хант - легенда, я ему благодарен за этот бой.

- Он пробил несколько успешных "лоукиков". Как на тебя подействовало?

- Хорошо подействовало. Но если бы еще 3-4, то сказалось бы на качестве боя. А так - нога еще выдерживала.

- Видишь ли ты в планах бой за титул UFC?

- Дайте мне шанс - увидите.

- С кем хотел бы провести следующий бой?

- Не важно кто, главное - чтобы он был выше меня в рейтинге.

Первый в истории турнир UFC в России в спорткомплексе "Олимпийский" собрал солидную аудиторию - более 20 тысяч зрителей.

Бой Марк Хант - Алексей Олейник. Удушающий прием.

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