Вова – очень сильная душа в слабом теле

СЕГОДНЯ 01:35 2018-09-16T01:36:36+03:00

Вова полностью восстановится после операций и будет здоровым, но если к тому времени упустить его развитие, ему будет очень сложно догнать сверстников

Доктора называют малыша «человеком с сильной душой», потому что, несмотря на страдания, причиняемые ему взрослыми, мальчик умудрился сохранить доверчивость и дружелюбие, но чтобы этот человечище вырос, необходима помощь

Изменить размер текста: A A

Первое, что волонтеры говорят про Вову, - «он нереально добрый!». Это правда. Просто представьте себе, какого масштаба должно быть сердце человека, который простил, что ему пробили несколько дыр в теле, что его месяц держали привязанным к кровати, при этом постоянно причиняя боль, и по сей день периодически мучают неприятными процедурами. Безусловно, взрослому человеку можно было бы объяснить, что все это «ради его же блага». Но ребенок! Обычно, маленькие дети после такого шарахаются от чужих взрослых, а тем более от врачей. А Вовка, едва познакомившись, начинает дружелюбно улыбаться. Всем! Вот такой он особенный человек!

Но, увы, особенность его не только в этом...

- У меня еще две дочки трех и семи лет – рассказывает мама Настя. – Обе здоровые. Очень ждали братика. Беременность была нормальной. Почему сын родился с такими пороками, Бог его знает! Но первые операции – на сердце – ему сделали сразу после рождения. Причем, сами-то операции прошли нормально, а вот анестезиолог неправильно подобрал трубку для вентиляции легких, в результате в горле у ребенка возник сильный отек и он долго лежал, привязанный к кровати в реанимации. Конечно, доктор это сделал не специально, поэтому дело в клинике замяли. Но с тех пор нос у Вовы по сути под подбородком, и пока неизвестно когда это получится исправить.

Искусственный Вовин нос – это отверстие в горле с трубкой. Трахеостома, без которой мальчик просто не может пока дышать. Раз в полчаса мама ловит сына, невзирая на его сопротивление (кому ж такое понравится?), впихивает в это отверстие трубочку от специального аппарата, который всегда носит в сумке, и нажимает кнопку. Без этой процедуры постоянной очистки Вова тоже попросту задохнется.

Вторая дырка у малыша на животе. Через нее Вову кормят, потому что самостоятельно есть он пока тоже не может. По этой причине Вова очень медленно растет и не набирает вес. А еще он очень плохо слышит и у него болят глазки. Но все это изменит операция по зашиванию врожденной расщелины мягкого неба, которую доктора проведут Вовке, как только он окрепнет и будет в силах ее перенести. Но пока это случится, мальчик рискует сильно отстать в развитии, хотя сейчас он абсолютно нормален и адекватен. Вот в этом вопросе и просит помощи его несчастная мама.

Уходя со встречи, она грустно взваливает на плечо тяжелую сумку с оборудованием, сажает в коляску своего больного малыша, но останавливается в дверях:

— Я сама всегда помогала людям, работала в детском приюте, – говорит она отчаянно. – Хочу сказать, что это – не «наказание», и может случиться с каждым. Нам просто нужно немного помочь. Мы не бесперспективные! Вова полностью восстановится после операций и будет здоровым, но если к тому времени упустить его развитие, ему будет очень сложно догнать сверстников. А если нам помогут, он станет совершенно нормальным человеком!

В этот исход верит и старшая сестренка Вовы, которая называет его «королем» и всем во дворе рассказывает, что «Вова молчит временно, а потом как заговорит!» В это верят и доктора, которые настоятельно советуют не только лечить физические недуги Вовы, но и пройти длительный курс реабилитации. В это верим и мы, добавив, что если помочь Вове, то в России одним необычайно добрым человеком станет больше.

Но все это будет потом, если сейчас найдутся требуемые на реабилитационный курс 440 000 рублей. Помогите, пожалуйста!

- Отправить СМС на номер 3443 с текстом: «Радуга 500», где 500 – это любая сумма пожертвования

- Сделать перевод онлайн на страничке Фонда www.golfstreamfond.ru

ИНН 5017998033

КПП 771401001

ПАО "Сбербанк"

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

Все детали можно уточнить у координатора: 8 962 941 96 62