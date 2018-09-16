2018-09-16T12:52:05+03:00
В мире

Секс и наркотики: Британские СМИ рассказали, чем занимались Петров с Бошировым незадолго до покушения на Скрипалей

Новые подробности как всегда вызывают больше вопросов, чем ответов [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Что делали "тайные агенты" ночью накануне убийства?!Что делали "тайные агенты" ночью накануне убийства?!Фото: www.youtube.com
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Очередная порция глупостей и противоречий появилась в истории с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. Сегодня известный британский таблоид The Daily Mail написал, что в дешевой гостинице City Stay россияне были не вдвоем, а в компании проститутки. Да еще и в наркотическом угаре.

"Так они развлекались всего за несколько часов до нападения Солсбери", - пишет издание со ссылкой на жильцов отеля. Те пожаловались журналистам, что из комнаты Петрова и Боширова всю ночь пахло каннабисом и доносились звуки «шумного секса».

Гостиница в которой проживали Петров и Баширов. Интересно смогли ли полицейские найти улики после той ночи? Фото: REUTERS

Гостиница в которой проживали Петров и Баширов. Интересно смогли ли полицейские найти улики после той ночи?Фото: REUTERS

ГЛУПОСТЬ КАКАЯ-ТО

- Я, конечно, не эксперт по спецслужбам. Но если опираться на здравый смысл, то вряд ли перед спецоперацией такого масштаба сотрудники ГРУ стали бы употреблять наркотики и заниматься любовью с женщинами легкого поведения, - рассказал «КП» политолог, президент Коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. - Если же нам этой историей хотят показать, что Петров с Бошировым не были гомосексуалистами, то мне тем более не понятно, как предполагаемая сексуальная ориентация двух людей может являться аргументом в пользу (или против) того, что они отравили Скрипалей. Бред какой-то.

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Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

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