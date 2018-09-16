2018-09-16T15:13:35+03:00
Спорт

Медведева и Загитова соревнуются и в соцсетях

Фигуристки одна за другой выложили фото с Денисом Глушаковым и Федором Смоловым
Сергей КИРИЛЛОВ
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Евгения Медведева и Денис ГлушаковЕвгения Медведева и Денис ГлушаковФото: Instagram.com
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Фотографироваться с футболистами сборной России стало модно. Не обошло это увлечение и наших лучших фигуристок. Евгения Медведева 5 дней назад в соцсетях выложила свое фото с полузащитником сборной и капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. «Теперь я немного знаю о футболе», - подписала двукратная чемпионка мира.

А вчера, появился ответ от ее главной конкурентки. Алина Загитова опубликовала карточку, на которой она с Федором Смоловым. «Рада была познакомиться», - подписала олимпийская чемпионка.

Алина Загитова и Федор Смолов. Фото: Instagram.com

Алина Загитова и Федор Смолов.Фото: Instagram.com

Кстати, нападки на Евгению Медведеву, ушедшую от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, продолжаются. На один из комментариев болельщиков в соцсети - «Жаль, что уже выступать не за Россию будешь» - Медведева ответила в своем Инстаграм: «Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что!»

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Юная Алина Загитова еще полгода назад была известна только самым большим поклонникам фигурного катания. Однако спортсменка сначала заявила о себе на ряде крупных турниров серии "Гран-при", а потом одержала победу над лучшей фигуристкой мира последних лет Евгенией Медведевой на январском чемпионате Европы в Москве (подробности)

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