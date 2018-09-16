2018-09-16T14:59:35+03:00
Спорт

Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне

33-летний бегун потратил дистанцию чуть более двух часов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Кенийский марафонец - обладатель нового мирового рекорда.Кенийский марафонец - обладатель нового мирового рекорда.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

33-летний кенийский стайер Элиуд Кипчоге отныне - обладатель нового мирового рекорда в марафонском беге. Он победно завершил соревнования в Берлине, выиграв марафон с рекордным временем.

Результат победителя - 2 часа 1 минута и 39 секунд. Прошлое высшее достижение было перекрыто более чем на минуту и оно держалось 4 года. И, к слову, тоже было установлено на Берлинском марафоне. Тогда первым был Деннис Кипруто Киммето, выигравший с результатом 2 часа 2 минуты и 57 секунд.

- Было очень тяжело бежать последние 17 км в одиночку, но я готовился к этому. Я бежал, как Элиуд Кипчоге, бежал свой собственный марафон. Я верил в свою подготовку, верил своим тренерам, - заявил спортсмен после финиша.

Второе место досталось кенийцу Амосу Кипруто - 2 часа 6 минут и 23 секунды. Третий же - еще один представитель этой страны Уилсон Кипсанг - 2 часа 6 минут и 48 секунд.

Обладатель нового мирового рекорда - олимпийский чемпион 2016, двукратный чемпион мира в марафонском беге. Помимо этого он специализируется в беге на 5 000 метров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Реал Сосьедад - Барселона 15 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 15 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Бетис 15 сентября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018: прямая видеотрансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Атлетико - Эйбар 15 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу
Наполи - Фиорентина 15 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура чемпионата Италии по футболу
Футбол, Наполи - Фиорентина. Прямая онлайн-трансляция матча состоится 15 сентября 2018 года в 19:00 по московскому времени. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Серии А [видеотрансляция]
Новости 24
Песков подтвердил намерение РФ и Японии работать над мирным договором
Итальянец Рокки будет судить первый матч "Локомотива" в Лиге Чемпионов
"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ
«Совершенно неприемлемо»: Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана Brexit с поясом смертника
В США среди избирателей распространяют фейковое письмо Путина
Умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова
Андрей Тарасенко по данным exit poll лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья
Украина запретила въезд в страну британскому политику Эндрю Мюррею
Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели через Северный полюс
Не менее 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане
"В городе новый шериф": Сын Трампа назвал Обаму "лучшим продавцом" США
Активность жителей Приморья во втором туре выбора губернаторов выросла
Путин назвал сохранение лесных богатств значимым приоритетом России
Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек
Сауль Альварес признался, что готов провести третий бой против Геннадия Головкина
Умер актер Питер Донат, известный по роли в сериале "Секретные материалы"
Умер Александр Бородыня: На момент смерти писателю был 61 год
В США во время шторма «Флоренс» арестовали пятерых грабителей
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашел в порт Греции