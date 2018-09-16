Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-16T14:59:35+03:00

33-летний бегун потратил дистанцию чуть более двух часов

Изменить размер текста: A A

33-летний кенийский стайер Элиуд Кипчоге отныне - обладатель нового мирового рекорда в марафонском беге. Он победно завершил соревнования в Берлине, выиграв марафон с рекордным временем.

Результат победителя - 2 часа 1 минута и 39 секунд. Прошлое высшее достижение было перекрыто более чем на минуту и оно держалось 4 года. И, к слову, тоже было установлено на Берлинском марафоне. Тогда первым был Деннис Кипруто Киммето, выигравший с результатом 2 часа 2 минуты и 57 секунд.

- Было очень тяжело бежать последние 17 км в одиночку, но я готовился к этому. Я бежал, как Элиуд Кипчоге, бежал свой собственный марафон. Я верил в свою подготовку, верил своим тренерам, - заявил спортсмен после финиша.

Второе место досталось кенийцу Амосу Кипруто - 2 часа 6 минут и 23 секунды. Третий же - еще один представитель этой страны Уилсон Кипсанг - 2 часа 6 минут и 48 секунд.

Обладатель нового мирового рекорда - олимпийский чемпион 2016, двукратный чемпион мира в марафонском беге. Помимо этого он специализируется в беге на 5 000 метров.