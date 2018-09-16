Повышение пенсионного возраста пойдет на пользу экономике

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-16T17:47:49+03:00

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Оптимистичные для экономики прогнозы содержатся в опубликованном на днях докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Повышение пенсионного возраста, по оценкам регулятора, увеличит темп прироста ВВП на 0,1% в 2019 г. и на 0,2– 0,3% в 2020 – 2021 годах, - говорится в документе.

Следствием реформы должно стать и ежегодное увеличение численности занятых в экономике. «Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров», уверены эксперты ЦБ.

Но не пенсионной реформой единой. В течение ближайших трех лет и далее до 2024 г. предусмотрен ряд мер, направленных на смягчение ограничений в экономике. Кроме того, в 2019-21 годах планируется дополнительно направлять 1,2–1,5 трлн руб., или порядка 1% ВВП в год на здравоохранение, образование, улучшение демографии и социальной политики, на науку и культуру, развитие несырьевого экспорта, финансирование инфраструктурных инвестиций. Все это будет способствовать росту российской экономики, считают эксперты.

Главные направления развития - это «улучшение инвестиционного климата, увеличение человеческого капитала, рост производительности труда, повышение качества управления на всех уровнях как в государственном, так и в частном секторе, стимулирования инвестиционной активности и перехода к инвестиционно-ориентированной модели экономического роста».

В базовом варианте трехлетнего прогноза (при стоимости нефти $60 за баррель) эксперты ЦБ предусматривают в будущем году экономический рост 1,2-1,7%. Однако предусмотрен и рисковый сценарий, ему посвящена даже целая глава. В ней прогнозируется, как будем жить, если что-то пойдет не так — то есть совпадут все негативные факторы: усилятся санкции, ухудшится ситуация в мировой экономике, рухнет цена на нефть (до $35 за баррель) и пр. «Это может привести к краткосрочному сокращению внутреннего спроса, ослаблению рубля, росту курсовых и инфляционных ожиданий», говорится в докладе. Инфляционные риски приведут к росту цен и ужесточению денежно-кредитной политики. В этом случае Центробанк допустил в 2019 году некоторое падение ВВП, но конкретных показателей не назвал.