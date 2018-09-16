Россия вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-16T18:34:17+03:00

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Опубликован ежегодный Индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI), который составляет ООН. В списке из 189 стран Россия заняла 49-ю строчку. А в 2014-м, например, были только на 57-м месте.

Для сравнения берутся три основных показателя - ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования и валовой национальный доход в расчете на душу населения. Помимо России есть в списке и другие представители бывшего СССР. Например, Эстония заняла 30-е место, Литва - 35, Латвия - 41, Белоруссия — 53, Казахстан — 58. На Украине дела не очень — 88 место. Но хуже всех из бывших «наших» у Таджикистана — 127 место.

А лидерство эксперты ООН присудили Норвегии. За ней следуют Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкают же список Бурунди, Чад, ЮАР, Центральноафриканская республика и Нигер.

«Общая тенденция во всем мире идет в сторону продолжения человеческого развития, совершенствования», говорится в докладе. Если в 2010 году в группе с «очень высоким» уровнем человеческого развития было 46 стран, то по результатам 2018-го — уже 59. Число стран с низким уровнем за это время уменьшилось с 49 до 38.

В анализе данных видно, какая разная судьба уготована жителям стран-лидеров и аутсайдеров, отмечают эксперты. Так ребенок, родившийся в Норвегии, стране с самым высоким индексом, проживет более 82 лет, почти 18 из них уйдет на обучение. А малыш, появившийся на свет в Нигере (последнее место), едва дотянет до 60-ти, а на учебу ему отведено лишь 5 лет.

Кроме того, в докладе отмечается и гендерное неравенство. Во всем мире средний ИЧР для женщин на 6% ниже, чем для мужчин. По мнению экспертов это обусловлено более низким уровнем дохода и образования у женщин многих стран.