Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «У Дальнего Востока нет будущего без высокооплачиваемых рабочих мест»

СЕГОДНЯ 18:12 2018-09-16T18:12:52+03:00

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Гостем «Открытой студии» КП на Восточном экономическом форуме стал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

РОССИЯНЕ ПОТЕРЯЛИ ИНТЕРЕС К РЫБЕ

- ВЦИОМ проводил исследование по поводу потребления рыбы россиянами. Поделитесь результатами?

- Мы его полностью представим через несколько дней в Петербурге на Рыбном форуме. Сегодня потребление рыбы сейчас сильно упало по сравнению с советскими временами. И мы сильно отстаем от рекомендованных ВОЗ стандартов. Наша цель была понять, хотят ли наши молодые соотечественники потреблять больше рыбы, умеют ли они ее готовить, чувствуют ли они ее вкус, знают ли о пользе?

Если коротко о выводах, то стало понятно, что люди не умеют готовить рыбу толком. Особого вкуса к ней не чувствуют. Не очень-то хотят ее потреблять в большом количестве. Если мы хотим, чтобы наша нация была здоровой и долго живущей, надо рассказывать, объяснять, убеждать, заниматься популяризацией. И это должно быть совместное предприятие как рыбодобытчиков, переработчиков, так и государственных органов, которые отвечают за безопасность и здоровый образ жизни нашей нации.

- Связано ли сокращение потребления рыбы только с тем, что люди не умеют готовить рыбу? Может дело просто в цене?

- Потребление снизилось. И связано это было с развалом нашей экономической системы. В советское время не было проблем с дешевой рыбой в разных видах. Наш рыболовецкий флот бороздил просторы Мирового океана. Даже когда на полках магазинов не было ничего, рыбные консервы там были всегда. После 1991 года стало понятно, что валюта за рубежом. Добыл – и продавай там. Внутренний рынок оказался опустошен. На него пошел импорт, он более дорогой. Цены на рыбу подскочили, качество ухудшилось. Потребление упало. А затем сменилось поколение, рыба из привычного продукта превратилась в редкий. И это уже само по себе не стимулирует рост ее дальнейшего потребления.

Есть проблемы и логистические. Если добывать рыбу в Тихом океане, надо везти ее на рынки основного потребления. У нас за Уралом всего 6 млн. человек, основной внутренний рынок – европейская часть. Чтобы рыбу доставить, нужны низкие тарифы, специальные вагоны-рефрижераторы. Это огромная система. Все должно быть выстроено, подогнано одно к одному, чтобы получить синергию. Пока эта система только выстраивается.

МИЛЛИОНЫ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НЕ ПОЕДУТ

- ВЦИОМ неоднократно посвящал исследования Дальнему Востоку. В одном из них, например, сказано, что 20 % россиян не против переехать сюда. Как вы оцениваете эту цифру?

- 20 % взрослых россиян – это примерно 21-22 млн. человек. Сейчас у нас во всех 9 субъектах Дальнего Востока живет 6 млн. человек. Если бы этот потенциал реализовался, это был бы совершенно другой Дальний Восток. Но он не реализуется. И задачи никто такой не ставит. Нужны огромные вложения, чтобы адаптировать эту бескрайнюю территорию для жизни такого количества людей. Задача в том, чтобы показать, что Дальний Восток – это не территория депрессии и деградации. А территория, где возможно развитие. Цель привлечь сюда большое количество переселенцев – утопическая. Она хоть в какой-то мере может быть реализована только при условии того, что будет решена другая задача, гораздо более важная. Задача удержать тех людей, кто здесь уже живет. Нам важно, чтобы эти 6 млн. не уехали. А с этим большие проблемы. По итогам 2017 года был зафиксирован отрицательный эффект. Здесь родилось людей меньше, чем умерло, и продолжается отток населения. Людей надо здесь закрепить. Причем не методами крепостного права, а современными, рыночными бонусами. На этом и должны быть сосредоточены основные усилия. Если ныне живущим дальневосточникам здесь будет хорошо, то приток пойдет.

- Но этим уже не первый год занимаются. В том числе, отчитываются на форумах. Как вы оцениваете результаты этой работы?

- Без высокооплачиваемых рабочих мест будущего у Дальнего Востока нет. Но чтобы построить новый завод, нужно найти рыночную нишу. Парадигма уже понятна. Мы здесь строим промышленность, которая будет ориентирована на экспорт. Но там рынки заполнены. Иллюзии, что все наши товары будут ими поглощены, уже ни у кого нет. Надо искать свои ниши, надо делать качественный продукт. И бороться за место под солнцем. Нужны новые современные предприятия, с очень продвинутым оборудованием. А такие предприятия, как правило, требуют довольно небольшого количества рабочих мест. При этом люди эти должны быть высококвалифицированными. Готовы ли нынешние дальневосточники работать на них? Кто-то – да, а кто-то – нет. Нужно переучивать. Иногда переучиваться сложнее, чем учиться с нуля. Зачастую для новых предприятий нужны новые люди, не с Дальнего Востока.

ГЕКТАР – ДЛЯ СВОИХ

- Может россияне захотят переехать на Дальний Восток, чтобы им дали бесплатную землю. Для этого же работает программа «Дальневосточный гектар»?

- Мы живем в высокоурбанизированном обществе. Порядка 73 % россиян – жители городов. Движение назад в деревню существовало четверть века назад, но сегодня его нет. Земля для сельского хозяйства привлекает сегодня считанные доли процентов россиян. Тем более в европейской части, на Южном Урале огромные площади необработанной земли. Это иллюзия, что сейчас сюда поедут москвичи, петербуржцы или воронежцы и начнут здесь все распахивать. Никто такой цели не ставит. Программа «бесплатного гектара», скорее, ориентировано на дальневосточников. Чтобы повысить их качество жизни. чтобы они могли строить дома на свежем воздухе и в позитивной экологической атмосфере рожать детей. А из жителей европейской части – это, скорее, рекламный ход. Хотя удачный. Потому что дальневосточный гектар прозвучал на всю Россию.

- Может, здесь была ставка на экзотику?

- А нельзя делать такую ставку. Это хорошо в туризме. Но жить в экзотике очень трудно. Мы же ориентированы на долгие изменения. Нам не надо, чтобы люди приехали, пожили полгода и уехали. Да еще и земляков своих потом припугнули, чтобы не думали переезжать. Нам нужны люди надолго. А для этого здесь должно быть высокооплачиваемые рабочие места. 20 % готовых переехать на Дальний Восток выставляют условие, что для них должно быть жилье, и зарплата в 4-5 раз больше, чем они сейчас получают. Да Дальний Восток своим коренным жителям такие условия обеспечить не готов. Поэтому никаких 20 % сюда не переедет ни за что. Но цифра говорит о том, что люди поверили в то, что у региона есть перспектива. Пока это вера, надежда. Нужно подкреплять ее реалиями. Тут нужны прорывные проекты.

- Какие, например?

- Например, Дальневосточный федеральный университет. Вложены огромные средства, сформирован профессорско-преподавательский состав. Поехали сюда студенты из разных городов не только России и далеко не только Дальнего Востока. Это надежда. Выстрелит он или нет? Займет высокие места в рейтингах? Будет ли доход выпускников этого вуза на месте работы выше, чем выпускников МГУ или СПбГУ? Если этого не будет, это все окажется деньгами, выброшенными в воздух. Проект не состоится. То же самое касается инфраструктурных проектов, индустриальных и прочих. Это шанс, возможность, надежда, но это и огромная ответственность и риск. Мы живем в очень сложном мире. И сегодня надеяться на то, что государство даст деньги, и все заиграет всеми красками – нет, это иллюзия. Дело непростое, на долгие годы. Надежду внушает то, что есть хорошая управленческая команда. Есть на самом высоком уровне четкое понимание приоритетности развития Дальнего Востока. Президент уделяет этой теме огромное внимание. Есть готовность выделять ресурсы. Но ждать быстрой отдачи я бы не стал. Это несколько преждевременно.