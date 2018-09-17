Виктор Ан попрощался с Россией

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-17T13:35:33+03:00

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан обратился с открытым письмом к российским болельщикам и команде:

«Хочу поблагодарить всех кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России... Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов», - приводит слова спортсмена Союз конькобежцев России в своем Инстаграм.

Напомним, что Ан, получивший в 2011 году российский паспорт, выиграл на Олимпиаде-2014 в Сочи для нашей команды три «золотые» медали. На Игры-2018 в Пхенчхан МОК его, как и несколько десятков других российских спортсменов, не пригласил. В сентябре Ан официально объявил о завершении карьеры и уехал на родину. Уговорить его остаться в сборной России в качестве тренера-наставника не удалось. Ан и его жена У На Ри хотят, чтобы их дочка Джейн Ан, которой в декабре исполнится три годика, росла и училась в Корее.

У конькобежца в России осталось три квартиры - в Санкт-Петербурге, в Новогорске и в Одинцово. На прошлой неделе стало известно, что питерскую жилплощадь в 100 кв.м Ан сдает за 50 тысяч рублей.

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