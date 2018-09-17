Беременная, а на свадебном платье только прикрыла соски: вид Татьяны Терешиной возмутил поклонников

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-17T13:50:31+03:00

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Что бывшая солистка группы Hi-FI Татьяна Терешина обязательно удивит всех экстравагантным нарядом, многие поклонники догадывались еще до свадьбы. 39-летняя красавица ранее никогда не была замужем, а когда решилась, то уже была глубоко беременной, поэтому и платье ожидалось красивое, но такое, что поможет частично скрыть интересное положение звезды. Таким наряд и получилось, ведь основной акцент был сделан на декольте. Точнее, у подвенечного платья вообще не было верха, кроме двух бретелек, которые смыкались в области груди и прикрывали последнюю.

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Пользователи Сети уже назвали образ Терешиной «неподобающим» и «вульгарным», жестко раскритиковав выбор певицы. Но надо отметить, что такое весьма оригинальное платье артистка решила выбрать только для празднования в ресторане, во Дворец бракосочетаний, днем ранее, невеста явилась в гораздо более скромном наряде.

Напомним, что несколько дней назад в Сети разгорелся скандал из-за якобы имевшей место измены жениха Татьяны. Молодого человека засняли в компании красивой, высокой блондинки. Пара бурно развлекалась на вечеринке, судя по всему, были пьяны. 39-летняя Терешина отказалась верить, что Олег ей изменил. Певица уверена, что скандал был раздут на ровном месте недоброжелателями, пожелавшими расстроить её свадьбу. Позже она заявила, что ее супруг готов пройти детектор лжи, чтобы наконец прекратить эти ужасные сплетни.