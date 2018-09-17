Маневры "Восток-2018": Путин с биноклем

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-17T13:45:06+03:00

Президент РФ Владимир Путин во время посещения основного этапа военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018" на полигоне Цугол. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наш колумнист был единственным "пишущим" журналистом, кому довелось быть рядом с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ на смотровой вышке

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В понедельник, 17 сентября, на востоке страны завершаются (а начались они почти неделю назад, 11-го числа) - грандиозные, самые масштабные за всю историю России, учения, "фронт" которых, по утверждению министра обороны страны, генерала армии Сергея Шойгу, протянулся от Чукотки и Камчатки до Забайкалья - на 4 тысячи километров.

Впечатляет и похожая на боевую сводку "статистика обеспечения маневров": около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов различного назначения...

И все это происходило и происходит на сотне полигонов, плюс - в акватории двух океанов.

Автору этой колонки довелось побывать на полигоне "Цугол", что в 250 километрах от Читы, где проходил основной этап маневров "Восток-2018". Разумеется, именно на этом этапе присутствовал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, президент Владимир Путин.

Активная фаза "хода маневров войск" (так было написано в специальном сценарии, который носил с собой один из генералов и в который мне удалось заглянуть) продолжалась минут 40 - 45. И практически все это время я находился недалеко от Верховного, как здесь все называли Путина.

Ну, вот например...

- Как вы думаете, а Верховный в форме прилетит? - спросил я у полковника, который присматривал за мной на смотровой вышке.

- Скорее, в гражданке, - со знанием военного дела отвечал полковник. - Но потом может и переодеться. Ему форму - брюки защитного цвета и бушлат - в специальную комнату отнесли - вон туда, на третий этаж смотровой вышки.

Впрочем, на этой самой трехэтажной смотровой меня никто не ждал, а даже - наоборот!

...Кто не знает - обычно корреспондентов, освещающих разного рода мероприятия с участием, к примеру, Президента России, делят на "пишущих" и "снимающих". И, в принципе, правильно делают.

Журналист, который готовит текстовой репортаж, может работать и, что называется, дистанционно: потом уже добрать нужные факты и детали того, что происходило "за закрытыми дверями", добавить немного своего воображения... Создать, так сказать, эффект присутствия! Ну, чего не сделаешь ради читателя! А журналист, снимающий на фото и видео, должен находиться непосредственно около объекта съемки, в противном варианте - ему никакая фантазия не поможет.

Но нашлись добрые люди, которые пошли мне навстречу и вот помогли-таки из "сугубо пишущего" обратиться в "пишущее-снимающего"...

...С раннего утра над полигоном "Цугол" прошел сильный и холодный дождь, и дорогу, по которой военный "Урал" пытался подвезти нас к платочному лагерю, разбитому у самой вышки, где уже собрались военные атташе и наблюдатели - всего человек 200 - развезло так, что мы скорее скользили, чем ехали. (Обычно перед такими абзацами ставят: "Впрочем, все по порядку". Но у меня на это нет времени - военные учения же!)

Правда, к вышке вела, судя по всему, свежая бетонная, но короткая дорога, которая начиналась от бетонной же вертолетной площадки, но и она была покрыта толстым слоем качественной забайкальской глины...

- А как же Верховный-то сюда проберется?

- На то он и Верховный! - был мне ответ.

Примерно за 55 минут до его прилета примчались сначала одна, потом другая пожарные машины и огнеборцы с помощью пожарных рукавов и брандспойтов вымыли бетонку. А к прибытию Верховного она еще и подсоха.

Но устроители бетонки и инициаторы ее помывки не предусмотрели, так сказать, перпендикулярных вариантов. Дело в том, что справа (по направлению движения Верховного) от этой благополучной дороги располагались палатки, у входа в которые на вытяжку стояли генералы и отдавали Верховному честь. И Владимир Владимирович каждый раз сходил с бетонки, чтобы пожать генералам руки. А там - грязь. Впрочем, Путина она, похоже, ничуть не смущала.

На вышку Верховный вышел все-таки в гражданском костюме. Зато туфли его были снова начищены до блеска.

Перед Путиным стояли мониторы - 10 камер с разных точек охватывали весь "театр военных действий": сначала пошли танки, потом - самоходная артиллерия, в небе - вертолеты поддержки, за ними - истребители...

Раньше такие широкоформатные "батальные сцены" я видел только на экране - в фильмах Юрия Озерова "Освобождение", но не по телевизору - а в кинотеатре. А обстановка на полигоне, точнее, вокруг него была в чем-то сродни той, которую я ощутил, когда во время активных боевых действий в Сирии оказался на базе российских ВКС "Хмеймим"...

Верховный - видимо, для вежливости - немного послушал бравурный комментарий всего действа, который доносился из колонок:

- ...Силами реактивных систем залпового огня, орудий и минометов проводится огневой налет реактивной и ствольной артиллерии по передовым командным и опорным пунктами, живой силе условного противника...

Потом этот репортаж, адресованный, скорее, военным атташе, наблюдателям и журналистам, "сделали потише", то есть, убавили громкость в звуковых колонках. Путину стали давать пояснения командующие родов войск.

И тут... задрожали стекла! И глаза Шойгу заблестели!

А кто-то еще и двери приоткрыл - в веранду ворвался горький дым, который облаками глумился на сверкающем взрывами полигоне.

- Владимир Владимирович, а это вот - как раз "Торнадо-1" и "Ураган" работают! - министр обороны сделал упор именно на это слово - "работают".- Сейчас будет "Град". (Речь об установка реактивных систем залпового огня. - А. Г.) Но это уже не тот "Град", а - новый!

Верховный поднес к глазам бинокль...

Потом уже, чуть позже, Шойгу рассказал, что эти маневры уникальны не только тем, что ракеты, снаряды и мины никто на этот раз не жалел - их использовали больше, чем обычно. И даже - "по законам военного времени" работали пять предприятий. И, конечно же, речь не идет о том, что мы готовимся к войне. Нет! Мы просто хотим показать всему миру - российская армия восстановила свой боевой и материально-технический потенциал, который был утрачен в бездарные и разрушительные 90-е.

Когда уже все закончилось и Верховный отправился на Полевой парад подразделений, участвовавших в маневрах, до меня вдруг дошел смысл его подчеркнуто гражданского костюма.

Этим Путин подчеркивал, что - суть этих маневров вовсе не милитаристская, а вполне - прикладная, и представляет собой только лишь элемент "вынужденной обороны".

...Хотя - на столе, рядом с Верховным, по правую руку - лежит армейский бинокль. И я даже успел сделать несколько снимков, как Путин подносит его к глазам и пристально смотрит на грохочущий горизонт...

КСТАТИ

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