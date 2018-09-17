Возраст не важен: Молодой любовник Шерон Стоун объяснил, почему они расстались

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-17T14:47:19+03:00

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Когда в начале этого года интернет-издания стали писать, что 60-летняя Шерон Стоун собралась замуж, это новость вызвало множество откликов среди поклонников звезды. Мол, смотрите, счастливой можно быть в любом возрасте. Хотя в случае со звездой «Основного инстинкта» заявление вообще непонятное, ведь актриса никогда несчастной себя и не ощущала. И даже когда Стоун заявила, что рассталась со своим 41-летним возлюбленным Анджело Боффа, новость о этом она объявила с улыбкой. Мол, не срослось. Однако, причины разрыва так и остались неизвестными. И вот, на днях, сам итальянский предприниматель решил высказаться в телеэфире о романе с голливудским секс-символом.

«Если мужчина встречается с женщиной, которая моложе его, это считается нормой. Мне кажется, в 2018-м должно быть равенство в этом вопросе и в отношении женщин. Возраст не важен. Если два человека нравятся друг другу, между ними рождается чувство. Шэрон - потрясающе красивая, как внешне, так и внутренне. Она шикарная женщина, просто прекрасная, но, к сожалению, мы больше не вместе уже где-то пару месяцев. Как пел Джимми Фонтана, каждый проходит собственный путь. Я посвящаю все время своим проектам по недвижимости, а она очень занята в кино. На сегодня я одинок», - заявил Анджело.

Напомним, впервые актрису и Анджело заметили в январе этого года - они прогуливались и целовались в центре Нью-Йорка. Однако в интервью американскому Grazia Шэрон отказалась рассказывать о своем романе и на церемонии "Золотой глобус" появилась с сыном, а не с возлюбленным. Известно, что Анджело проживает в Цюрихе и часто отдыхает на Ибице. Его первая встреча с Шэрон состоялась в Санкт-Морице, Швейцария, куда актриса приехала по делам, а сам бизнесмен прилетел покататься на лыжах.

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