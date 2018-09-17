Актриса сериала «Акварели» Марина Могилевская: Моя героиня не родилась злыдней, а стала ею

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-17T14:54:23+03:00

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На канале «Россия 1» начинается фильм о тяжелой жизни девушки-сиротки. Главная героиня Ася (Дарья Щербакова) не помнит ничего из своего детства. Она живет в маленькой бедной квартирке с женщиной по имени Ирина (Оксана Базилевич) и работает медсестрой. Однажды Ася знакомится с Димой (Илья Алексеев) и попадает в богатую семью Васильцовых. Там всем правит властная бизнесвумен Регина (ее-то и играет Марина Могилевская), которая оказывается... родной матерью Аси. Но ей дочь не нужна, поэтому она готова на все, чтобы сохранить семейную тайну.

- Снимали мы этот сериал совсем недавно, прошлой осенью и зимой, дело было в Минске, - рассказала «КП» Марина. - Когда мне предложили этот проект, я очень искренне обрадовалась. Во-первых, потому, что я уже работала с режиссером Алексеем Карелиным и у меня остались самые лучшие воспоминания и о нем. С Лешей комфортно, потому что ему как режиссеру интересно разбираться в мотивации персонажей. Это редко случается, особенно в сериальном производстве. Во-вторых, моя дочь Маша обожает Минск! Когда я снималась в прошлом проекте Карелина, мы прожили в Минске почти полгода и с тех пор обе очень любим этот город.

- Ваша героиня - персонаж скорее отрицательный. Как вы оправдывали ее?

- Вы знаете, я вообще не склонна делить героев на хороших и плохих. Я работаю в кино и театре много-много лет, даже десятилетий. И у меня нет такого - отрицательный персонаж или положительный. Даже самые злые поступки имеют свои причины. И моя задача как актрисы - в них разобраться. Своей Регине я очень сочувствую и жалею ее. Когда человек попадает в какие-то серьезные жизненные перипетии, у него всегда есть два пути - с Богом в душе или без него. Вот, к сожалению, она пошла по второму. И я старалась показать это в фильме: если человек решает поступить вот так, дальше зло множится как снежный ком. По сути, она ведь не родилась злыдней, а стала такой. Ее мама - оперная певица, которая занималась только своей карьерой и мужчинами. И Регина росла абсолютно ненужным и нелюбимым ребенком. В результате, уже войдя во взрослую жизнь, она была озадачена одним - доказать своей маме, что она в этой жизни что-то может. И это стало спусковым крючком для всей ее дальнейшей жизни и хождения по головам.

- Как вам жилось в этот раз в Минске?

- Мой ребенок был абсолютно счастлив очередными пятью месяцами, проведенными в этом городе. Мы жили в шикарном месте прямо рядом с парком. Маша ходила на гимнастику, на ментальную математику, в актерскую школу, училась кататься на роликах - в общем, все 33 удовольствия в то время, как я работала. У нее в Минске масса друзей. Недавно они даже приезжали к нам в гости, мы две недели их развлекали в Москве.

- Маша, наверное, уже говорит о том, что хочет стать артисткой?

- Недавно у меня были съемки в «Ералаше», я взяла ее с собой. И поняла, что сейчас ей это не просто неинтересно, а вызывает даже некое раздражение. Сегодня она мечтает быть ветеринаром. Обожает животных, хочет их лечить. А съемочный процесс - это для нее что-то очень долгое, скучное. Ей совершенно не хочется оказаться в кадре. И меня это даже радует, потому что, мне кажется, в ее возрасте для девочки есть масса других, не менее интересных и полезных, занятий.

«Акварели».

«Россия 1"

Понедельник - четверг, 21.00.