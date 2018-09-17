2018-09-17T15:13:10+03:00
В мире

"Базовый доход - это деньги, чтобы жить": Эксперт прокомментировал швейцарский эксперимент, где людям просто так раздают деньги

Ежемесячно каждый житель деревушки будет получать более 2,5 тысяч долларов
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Михаил Делягин.Михаил Делягин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Идея бороться с бедностью путем массовой раздачи денег пришла на ум швейцарскому режиссеру Ребекке Пэниан несколько лет назад. Тогда в стране провели референдум. И, к всеобщему удивлению, 80% жителей отказались получать вознаграждения за ничегонеделание. Нет, не потому что они такие честные и трудолюбивые. Просто в таком случае власти отменили бы все соцвыплаты и льготы. Плюс ко всему, необоснованная щедрость могла бы спровоцировать повышение налогов, взлет цен и наплыв мигрантов.

Однако на этом история не закончилась. Эксперимент с выплатами все-таки решили провести в отдельно взятой швейцарской деревушке. В местечке Рейнау живет около 1300 человек. И большинство из них согласились получать каждый месяц по 2,5 тысячи долларов в качестве так называемого базового дохода. Выплачиваться он будет вне зависимости от занятости человека. А дальше организаторы будут наблюдать за происходящим. По идее, гарантированная зарплата (столько получает рядовой служащий за 42 часа работы в неделю) должна высвободить у людей время на творческий поиск и, как итог, самореализацию.

ЭКСПЕРИМЕНТ ЛИШЕН ОБЪЕКТИВНОСТИ

- Дело в том, что когда вы говорите человеку, что это эксперимент, человек чувствует себя ответственным, - говорит экономист Михаил Делягин. - То есть жители этой деревни априори не ведут себя естественным образом, понимая, что это не базовый доход, а плата за участие в эксперименте. Кроме того, как показывает опыт предыдущих подобных исследований, разрушительных последствий от халявы не было. Ведь эти люди и раньше получали социальную поддержку. Просто по другим каналам.

Ну а сам по себе базовый доход - это не что иное, как гарантированный прожиточный минимум. Любой человек имеет право на жизнь. И это - деньги, чтобы жить. При этом, с точки зрения работы, люди стали лишними. Технологии отняли работу у людей. Так что деньги есть, а дела нет. А швейцарцы к этому очень строго относятся - у них существует трудовая этика. Поэтому референдум и провалился в тот раз.

КСТАТИ

Безусловный базовый доход: что будет, если просто раздавать деньги бедным

Американские миллиардеры начали социальный эксперимент в самых отсталых африканских деревнях. Читайте, что было дальше и к чему привело получение безусловного базового дохода (подробности)

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