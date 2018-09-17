Цвет настроения — Киркоров

СЕГОДНЯ 15:26 2018-09-17T15:31:14+03:00

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За последние четыре месяца народный артист России и, как некоторые считают, король российской поп-сцены, Филипп Киркоров выпустил триптих: клипы «Цвет настроения синий» (44 млн просмотров в YouTube), «Ибица» (8 млн) и «Цвет настроения черный» (10 млн, причем за два дня).

Это не спорадические высказывания, а мозаика, витраж, цельное произведение, разделенное на части. В каждом из них артист пытается вмонтировать себя в русский интернет, который принято противопоставлять телевизору.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/649217" frameborder="0"></iframe> Новый клип Киркорова взорвал соцсети.Премьера ролика «Цвет настроения синий» отгремела в «Вечернем Урганте»

Концерты концертами, но, как выразился комик Руслан Белый, аудитория Филиппа Бедросовича переживает естественную убыль. Время летит. Рэп почти закопал рок в хляби «Нашествия». Земфира поперхнулась гречкой, когда почувствовала, что на горизонте сверкнула Монеточка. Совершенно естественно, что и король стал переживать - он алчет новых территорий.

«Цвет настроения синий» казался мощным постмодернистским высказыванием, в ходе которого Автор (Киркоров) — возможно, не без помощи злого гения (сценариста «Вечернего Урганта» Александра Гудкова), вступил в конфликт с Героем (Киркоровым же - в образе то ли Фейса, то ли Северуса Снейпа). И побочным образом, как только и бывает в настоящих произведениях искусства, наружу вырвались дополнительные смыслы и подтексты.

Там каждый, как в «Тайной вечере» да Винчи, оказался на своем месте. Лепс - бродяга без грима, а не респектабельный артист в дорогих часах и цепях, берущий по 3 млн рублей за выступление. Басков, проигравший схватку со временем мужичок, который в 12 лет пел в Парижской опере, в 23 года исполнял арии Ленского в Большом, а потом опустился до постановочных фотосессий с бывшей балериной на Мальдивах. Бузова — продавщица презервативов (детей заводить Оля и в самом деле не торопится). Ургант — говорящая голова, может подыграть, может прочитать текст по бумажке. Слава КПСС — не матерящееся животное, а милаха с застывшей детской улыбкой, которую он стесняется показать. Даже Алла Борисовна — совсем не та, за кого мы ее принимали, поэтому в финале клипа мерцает неуловимый образ.

Сам Киркоров унылым кидалтом плывет сквозь этот маскарад. Ему хочется быть пацаном, играющим в баскет на площадке, плюющим на повестку, конъюнктуру, авторитеты и денежный вопрос. Ему хочется курить в подъезде, покупать презервативы и носить бомбер вместо перьев, как это делает его герой. Но средний палец уже больше никому не покажет. И даже розовую кофточку не обматерит. Он несется в пустом вагоне непонятно куда, у него навсегда потухшие глаза.

В конце клипа звучит приговор: «Ты стоишь, поешь песню, а тебе старухи несут цветы». Он понимает, что так и есть - и на это ушло полвека жизни.

И именно с этим прошлым настоящий Киркоров захотел порвать, ворвавшись в интернет с китчевыми клипами.

Ведь во второй части триптиха — клипе Ibiza — он высмеивает этих самых «старух», любящих его беззаветно. Тех, которые до сих пор ходят на его концерты, несут цветы, тянут руки и плачут, когда он поет «Единственная моя». А главное, голосуют рублем, а не лайками.

При этом ничего ужасного или даже нового в «Ибице» нет. Два взрослых человека разыгрывают старую мизансцену, в которой натужно, искусственно и пошло в сотый раз имитируют противостояние. Богато упакованная пустышка с гэгами уровня фильма «Яйца судьбы». Басков садится на лицо Киркорову и прыгает — в «Борате» эта сцена выглядит на десять порядков круче. И на 12 лет раньше.

Смутило разве что качество юмора. Матерящийся Киркоров, отрезающий текстикулы козлу Басков, душ из фекалий, Гарик Харламов, чавкая курицей, произносит «жирная мразь» — это точно стеб? Реакция на такие гэги должна быть, как у Юрия Дудя во время вопросов про мастурбацию или размер члена — игривая дурашливость, радость от смелости?

Тогда напрашивалось, чтобы кто-нибудь пукнул на зажигалку. Но до этого не дошло.

Когда Константин Кинчев читал «Тоталитарный рэп» в 1989 году, это было свежо, смело и прогрессивно. Но когда 51-летний Киркоров играет в рэп в 2018-м вместе с Тимати и Егором Кридом в клипе «Цвет настроения черный» (заключительной, надеемся, части этого эпического полотна), уже подташнивает.

Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018).

Но жалко и Киркорова. Идея саморазоблачения была блестящей, если бы не обратилась в спекуляцию, выжигающую самоиронию. Все эти миллионы просмотров — не знак лояльности, не респект, а факт глумления. Дизлайков на десять тысяч больше, чем лайков. Молодая аудитория YouTube потешается над Басковым и Киркоровым, которые считались королями, но приползли на их территорию и вынуждены кривляться, чтобы откусить кусочек аудитории.

Киркоров пытается бежать за повесткой, не осознавая, зачем ему это. Как бы модное видео, как бы новый подход, как бы самоирония, но выходить за рамки привычного он не собирается. Окрыленный успехом первого «Цвета настроения», он снимает повтор на повтор. Скандальный вопрос звучал бы сегодня так: «Почему в вашем творчестве так много авторемейков?».

Если бы Филипп Бедросович осознанно и концептуально убил себя как поп-артиста, это был бы перфоманс века. Собрал бы «Олимпийский», вышел на сцену в перьях, вынес все костюмы, сложил в кучу, а затем сжег, вот это было бы признание. И саморазоблачение. Король бы умер, но публика кричала бы: «Да здравствует король!».

Пошловатый карнавал, который Киркоров задрапировал под вызов, уравнивает Сеть с шоу-бизнесом. Нарядный продакшн, вменяемый бит - и вот уже хоть Филипп, хоть другой артист из телевизора ничем не отличаются от интернет-звезд. Если это и есть самобытность и эксклюзивность, так выгодно отличающие виртуальную реальность от «Песни года», то этот левиафан сожрал сам себя. С другой стороны, YouTube переваривает даже обзоры на глазированные сырки. Переварит и это.