Прогноз Центробанка: в следующем году нас ждет рост инфляции

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-17T16:35:55+03:00

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Инфляция в России остается довольно низкой, но все может измениться. Такой вывод следует из недавнего доклада Центробанка - проекта «Основных направлений денежно-кредитной политики» на ближайшие три года.

На этот документ ориентируются все коммерческие банки и крупный бизнес - от его прогноза зависит, какими будут ставки по кредитам. Предприниматели, естественно, просят снижения. Мол, инфляция опустилась до 3 - 4% в год, а ставки в банках до сих пор двузначные. В Центробанке в конце прошлой недели ключевую ставку (от которой, собственно, ставки банков и зависят), наоборот, подняли - с 7,25 до 7,5% годовых. И теперь объяснили свою политику тем, что цены могут снова подскочить. Остановить же рост темпов инфляции ЦБ не сможет - есть ряд факторов, на которые он повлиять не может.

Они и приводятся в докладе. Во-первых, санкции. Некоторые уже объявлены. Плюс неизвестно, какими будут новые ограничения со стороны Запада и какого эффекта от них ждать. А эффект простой - падение рубля из-за оттока капитала. Это, кстати, второй фактор. Импортной техники и оборудования мы покупаем много. Наша валюта с начала года подешевела на 15% по отношению к доллару и евро. По расчетам ЦБ, это добавит в общую копилку инфляции примерно 1,5%. Эффект растянется минимум на полгода. То есть затронет и этот год, и начало следующего.

В-третьих, повышение НДС. Это давление на инфляцию мы создали себе сами. За дополнительные доходы бюджета придется расплатиться всем нам. С января следующего года налог на добавленную стоимость увеличится с 18 до 20%. В ЦБ прогнозируют, что это добавит к ценникам в магазинах в среднем около 1%.

И наконец, стоимость нефти. Сейчас она необычайно высока. В осторожном Минфине и ЦБ год назад на $80 за баррель даже не рассчитывали. Но если для бюджета и сырьевых компаний это плюс, то для рядовых потребителей - минус. В начале лета резкий рост цен на бензин правительству удалось остановить. Но уже после того, как топливо подорожало на 20%. Так что свой вклад в инфляцию горючее успело внести.

Все это позволило Центробанку сделать вывод, что в следующем году нас ждет скачок цен. Небольшой, но все же. Инфляция с нынешних 3 - 4% в год может повыситься до 5 - 5,5%. Чтобы цены не выросли сильнее, до конца этого года в ЦБ приняли решение больше не покупать валюту для наполнения резервов. Ключевая ставка тоже вряд ли изменится. Повлиять на остальные факторы финансовый регулятор не в силах.