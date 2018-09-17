Старая любовь не ржавеет: Виктория Боня вернулась к экс-бойфренду после разрыва с миллионером

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-17T16:37:46+03:00

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Прошла всего неделю как в сети появилась новость о разрыве Виктории Бони с миллиардером Пьером Андюраном, как модель уже разместила в своем личном микроблоге фото с новым возлюбленным, заявив, что у них все серьезно. Правда, новый возлюбленный оказался не совсем новым: с бизнесменом Алленом Джеффри Бейером длинноногая красавица уже крутила любовь несколько лет назад. Правда, тогда эти отношения она никак не подтверждала.

Возможно, что Виктория действительно решила подшутить над поклонниками. Однажды она уже проделывала этот трюк. В апреле прошлого года, вскоре после разрыва с Алексом Смерфитом, Боня объявила о своих отношениях с тем же Алленом, а позже отреклась от романа, заявив, что это, мол, была первоапрельская шутка. Так что на этот раз фанаты уже не так охотно верят Виктории. Правда, нашли и те, кто осудил такое некоторое легкомысленное поведение звезды. Поклонники недоумевают, как можно начать новые отношения после того, как тут же закончились прежние. Даже, если предположить, что там не было сильных чувств, не слишком ли короткий срок, чтобы говорить о начале нового романа?!

Напомним, с французским бизнесменом русская модель встречалась несколько месяцев. Пьер познакомил Викторию со своими детьми, хорошо приняла нового возлюбленного мамы и дочь Бони. Пара впервые вместе появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а после пара рассказала, что их познакомили друзья. До романа с Андюраном телеведущая несколько лет жила гражданским браком с Алексом Смерфитом, монакским бизнесменом, от которого родила дочь Анджелину.