2018-09-17T17:56:12+03:00
Звезды

Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты

Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
«Дядя Ваня», наконец, представит публике свой третий альбом«Дядя Ваня», наконец, представит публике свой третий альбом
Изменить размер текста:

29 сентября в клубе «Москва» коллектив «Дядя Ваня», наконец, представит публике свой третий альбом, «Люди». Альбом мучительно рождался последние три года — у белорусов не так много времени, чтобы несколько месяцев безвылазно сидеть в студии и творить. Тем не менее, альбом получился, частично был проверен на концертных площадках и готов к релизу. Мы поговорили с Иваном Вабищевичем, в честь которого, так уж получилось, и была названа группа, узнав у него последние новости и подробности его участия в разных проектах - «Голосе», «Победителе», мьюзикле «Байкер» и сериале «Мухтар».

- Когда начали появляться новые песни к будущему альбому «Люди», мы старались каждую сделать еще качественней и интересней — начал разговор Иван. - В итоге они получились разными. Вероятно, самой большой трудностью было сделать так, чтобы они звучали вместе, а не просто как набор песен. Хотя, у нас даже получилось сложить драматургическую и сценарную линию, проходящую через альбом. В альбоме «Люди» мы впервые поработали с автором «извне». Раньше тексты писали только участники группы. В основном я, а музыканты могли еще что-нибудь подсказать. А в этот раз текст для двух песен для нас написал Игорь Брусенцев – легендарный автор, работавший с Николаем Носковым. Звучание группы стало плотнее и интереснее. Даже песня «Восток» заняла второе место на конвенции звукорежиссеров в Европе в номинации «Студийная запись».

- Вы первый раз издаете альбом в России. С чем это связано?

- Доросли! (Смеется). Давно хотели, но не знали как. До этого первый альбом был издан в Беларуси, второй - сугубо в интернет-пространстве. Потом стали появляться люди, которые стали спрашивать, где можно скачать. И таких людей стало больше в России. А потом, полтора года назад, я познакомился с Юрием Носковым на моем концерте. Спустя месяц Юрий стал директором и официальным представителем группы «Дядя Ваня».

- Последние годы вы активно завоевываете российскую музыкальную сцену. Насколько сильно она отличается от белорусской?

- Лично для меня мы все по-прежнему живем в одной большой стране. Мы говорим на одном языке. Поэтому, принципиальных отличий нет. Разве что, белорусский зритель бывает немного сдержаннее, чем российский, но это только от природной скромности (улыбается).

- Когда получали статуэтку «Золотая звезда Аллы» из рук Аллы Пугачёвой на конкурсе «Новая волна-2008», сильно волновались?

- У меня ноги подкосились! Я был в прострации. А вот спустя некоторое время, я понял, что получил волшебный пендель, и вот теперь все только начинается! Волшебное прикосновение Примадонны – это не просто так. А еще я понял, что мы занимаемся своей музыкой не зря.

Иван Вабищевич

Иван Вабищевич

- На что потратили 50 тысяч долларов, полученные в награду от Аллы Борисовны?

- На мечты. Я мечтал выпустить альбом – мы это сделали, мечтал о хорошей аппаратуре для группы – мы ее купили, и мечтал о мотоцикле – так я стал байкером. Еще купили машину, в которую отлично помещалась группа и аппаратура.

- Через четыре года после «Новой волны» вам уже самому выпала честь вручать статуэтку на премии телеканала “БелМуз-ТВ”. Что чувствовали в этот момент?

- Почетно, ответственно, но все-таки кайф не тот, как когда тебе вручает приз Пугачева (смеется).

- Как изменился ваш взгляд на шоу-бизнес после участия в «Новой волне»? Что дало вам участие в конкурсе?

- Я опробовал на себе, как это работает. Я понял, что не все куплено. Потому, что до «Новой волны» мое состояние составляло примерно 700 долларов. Я получил сумасшедший мастер-класс от режиссера «Новой волны» Александра Ревзина за десять дней репетиций. А после первого конкурсного дня на утро узнал, что значит «проснуться звездой».

- Вы сыграли главную роль в мюзикле «Байкер». Какие впечатления у вас от этой от работы? Чем вам запомнился этот проект?

- Это была тоже мечта – именно мюзикл. Чтобы и песни, и танцы, и актерская игра. Это был первый белорусский мюзикл от авторов до производства. Это было интересно! Вся труппа через месяц уже общалась фразами из мюзикла. Правда, прожил этот мюзикл недолго – начался кризис. Зато именно на этом проекте я встретил свою любимую женщину, которая подарила мне прекрасную доченьку!

- Хотели бы еще сыграть в мюзикле?

- Когда-то я пробовался на кастинге в мюзикл «Кошки», но меня туда не взяли – там сумасшедшая хореография, а это не мой конек (улыбается). Может быть «Нотр Дам» или что-нибудь совершенно новое. Главное, чтобы было интересно! «Юнона и Авось», но в этом случае сложно сравниться с «Ленкомом» и великим Николаем Караченцовым.

- После работы в мюзикле не появилось ли желания попробовать себя в кино?

- Были эпизодические роли в сериалах, обычно я там кого-нибудь бил. Потом снимался в «Мухтаре» в роли практически самого себя – байкер, музыкант, профессор, охмуряющий главную героиню – мою роль даже протянули на пару сезонов (улыбается). Ну, а полнометражное кино – это пока несбывшаяся мечта.

- Вы написали песню «Моя Белараша» для белорусского сериала «Наша Белараша». Тяжело ли было писать на заказ?

- Эта песня была написана за 30 минут у меня на кухне вместе с моим гитаристом Сергеем Колтуном. Мы тогда еще были резидентами белорусского “Камеди Клаба”. А потом эта песня стала негласным альтернативным, веселым гимном. Когда есть о чем сказать и о чем написать – тогда и пишется легко. А вот из пальца высасывать я не умею. Если и писать на заказ, то мне тогда нужно долго сидеть и обсуждать с людьми, чего они хотят, как они себе это представляют. Мы сидим, разговариваем, они мне все рассказывают. Получается, что я просто собираю их мысли, но делаю это красиво (улыбается). Даже если я и пишу на заказ, то стараюсь сделать песню, которая сможет жить своей жизнью.

- Название «Дядя Ваня» с вами до победного конца или еще будете колдовать над названием?

- Пора остановиться с переименовываниями и делать музыку.

- Не обижает ли остальных музыкантов, что группа называется в вашу честь?

- Не думаю — в итоге же решение о конечном названии принимали вместе. На всех концертах я представляю каждого музыканта. Это по-честному.

- Чем вам запомнилось участие во втором сезоне «Голоса»? Что чувствовали, когда вам пришлось покинуть проект?

- Самым сложным испытанием оказалось петь в спины. Наш сезон был очень крутым, и проиграть Тине Кузнецовой или Андрею Давидяну – было не обидно, а приятно. Любой опыт – это опыт. Появилось больше работы, больше выступлений. Я стал периодически сотрудничать с оркестром Сергея Жилина «Фонограф». Мы вместе доехали даже до Южно-Сахалинска. В “Голосе” все было душевно, никакой грызни, все ради хорошей и разной музыки. Со многими участниками и наставниками иногда пересекаемся и даже работаем вместе. Лично для меня запомнились и мой уже друг Сергей Волчков, который победил, и Наргиз, с которой мы практически параллельно сделали татуировки, и, конечно же, Андрей Давидян, которого, увы, уже нет с нами.

- Общаетесь ли сейчас со своим наставником Пелагеей? Насколько работа с ней помогла вашей музыкальной карьере?

- Да, иногда общаемся. Она поделилась со мной своей душевностью. И спасибо ей за то, что мы сделали вместе песню «Я остаюсь» в «Голосе», и за то, что вывела меня из проекта вовремя, на пике.

- Вы также участвовали вместе с группой в проекте Первого канала «Победитель». Какие впечатления остались от этого проекта? Что он вам дал?

- Возможность наконец-то выступить с группой! И возможность спеть на Первом “Smells Like Teen Spirit” группы «Нирвана».

- Как вы считаете – нужны ли молодым музыкантам телепроекты?

- Да, это неплохой вариант, чтобы о тебе узнали. Но там нужно делать что-то интересное, иначе тебя сразу и забудут.

- Обошла ли вас стороной «звездная болезнь»?

- Да, обошла. И надеюсь, и уверен, что уже не грозит. Мы очень хорошо помним, как и с чего мы начинали. Всегда хотели просто играть ту музыку, которая нам нравится, и всегда хотели, чтобы наша музыка нравилась людям. Мы всегда поем для людей, а люди нас вдохновляют.

Начало в 19:00

Цена билетов от 800 р. Клуб «Москва», Нижний Сусальный пер, 5, стр. 25

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
Американка получила в подарок лотерейный билет за 1 доллар и выиграла 400 тысяч долларов
Умер Андрей Мурашов - бывший ведущий «Часа пик»
Захарова ответила на обвинения США в содействии РФ убийству брата Ким Чен Ына
Украинские власти запретили изданный в России сборник воспоминаний об Олесе Бузине
В Германии запустили первый в мире поезд, работающий на водороде
Следственная группа пообещала изучить новые данные Минобороны РФ по крушению MH17
Ученые соберут в «Ноев ковчег» геномы всех позвоночных
Эрдоган объяснил, зачем принял от эмира Катара Boeing стоимостью 500 млн долларов
Турчинов назвал «грязными фантазиями» данные Минобороны РФ по MH17
На Большом Москворецком мосту в столице ограничат движение до конца года
«Обслуживают чуждые геополитические интересы»: МИД РФ прокомментировал отказ Украины от договора о дружбе
AP: Джулиан Ассанж пытался получить российскую визу в 2010 году
Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Дмитрия Медведева
В правительстве ФРГ не подтвердили слухи об отставке главы контразведки
Эрдоган: Встречи с Путиным укрепляют сотрудничество и солидарность в региональных вопросах
Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко отправит жалобу в Центризбирком
Медведев заявил, что управляющие компании будут наказывать за повторные нарушения
Поклонская не удивлена выдвижению Аршбы на пост главы новой комиссии ГД
Трамп пригрозил тарифными санкциями странам, не желающим торговать на условиях США
В НАТО отказались комментировать новые данные по крушению МН17 на Украине
Путин заявил, что отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно
В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в Пенсионный фонд
«Беспрецедентный шаг»: Толстой прокомментировал представленные Минобороны РФ данные по MH17
При взрыве ноутбука в вагоне метро Мадрида пострадали 12 человек
МИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны США
Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России
Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Мэй не видит альтернативы своему проекту соглашения с ЕС по Brexit
Спикер Верховной рады назвал «фейком» заявления о причастности Украины к крушению Boeing MH17