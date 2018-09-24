В Шереметьево задержали первые партии нелегальных IPhone XS

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-24T15:53:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Европе стартовали продажи новых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, в России же купить новые модели гаджетов можно будет с 28 сентября. Но желающих стать обладателем «игрушки» первым достаточно много — кто-то занимает очередь, сидя возле официального магазина на Тверской в Москве, кто-то продает очередь через интернет за 250 тысяч рублей (что дороже самого айфона). Сам новый смартфон от Apple в минимальной комплектации стоит 79 990 рублей.

Продать новые смартфоны планировали и двое предприимчивых граждан России. Один смотался в США, другой - в Китай. Первый купил 17 айфонов и одни часы Apple Watch Series 4, второй — 15 айфонов и 5 пар часов. Сложили новые гаджеты в чемодан и сдали в багаж. Вот только во время проверки в Шереметьево сотрудники таможни усомнились, что гаджеты везли для себя, а не для продажи. Декларировать новые смартфоны оне не стали. Надеялись, что легенда «везу себе и всей своей большой семье» будет воспринята как правда.

Новые гаджеты везли на продажу из США и Китая. Фото: таможня Шереметьево

- За выходные дни сотрудниками Шереметьевской таможни зафиксировано два случая ввоза незадекларированных смартфонов. Физическими лицами, следующими рейсами из США и Китая под видом товаров для личного пользования ввозились новинки Apple с уходом от уплаты таможенных платежей, - рассказала «Комсомольской правде» Татьяна Соколова, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Шереметьевской таможни.

В итоге более 30 IPhone XS и XS Max, а также 6 умных часов Apple Watch Series 4 остались у сотрудников таможни до экспертизы. Пассажиры должны были декларировать товары на сумму больше 10 000 евро. Задержанные товары пока помещены на временное хранение до их декларирования в установленной форме и с уплатой таможенных платежей.

- В действиях пассажиров усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», - уточнила Татьяна Соколова.