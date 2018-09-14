Глава Росрыболовства Илья Шестаков: «В этом году – рекорд по добыче красной рыбы за всю историю наблюдений»

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-14T07:10:29+03:00

Как дальневосточный лосось и горбуша попадут в центральную Россию, и сколько будут стоить на прилавках?

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Для потребителей постоянные дебаты вокруг цен на рыбу остаются загадкой. Это всего лишь рыба – что может быть проще? Выловил, привез, продал. На самом деле, почти на каждом звене этой потребительской цепи есть большое количество нюансов. Они-то и влияют на итоговый ценник на прилавках магазинов. В этом году рыбакам улыбнулась удача – невиданный ранее улов лососевых на Дальнем Востоке. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью «КП» рассказал, как его довезут до покупателей со всей страны.

МАЛО РЫБЫ – ПЛОХО. МНОГО РЫБЫ – ТОЖЕ НЕ ХОРОШО?

- В этом году на Дальнем Востоке рекордный улов лосося. В прошлом году путина, вроде, тоже была рекордной. Это какая-то аномалия?

- Не совсем так. В прошлом году мы побили 25-летний рекорд в целом по вылову рыбы. А в этом году рекордная именно лососевая путина. Добыто уже порядка 612 тысяч тонн. Прошлый рекорд был в 2009 году, было добыто 520 тыс. тонн. Объемы добычи именно красной рыбы в этом году самые большие за всю историю наблюдений.

- За счет чего это произошло? Это какие-то изменения климата или просто удача?

- Конечно, много факторов влияет. С одной стороны – климатические. Рыба, с учетом потепления воды, поднимается чуть выше на север, поэтому такие большие уловы. Но, с другой стороны, это и работа нашего территориального управления на Камчатке вместе с региональными властями, связанная с обеспечением оптимального заполнения нерестилищ и работой по рыбоохране. Свой вклад внесли и рыборазводные лососевые заводы. Горбуша массово пришла на Камчатку и составила основную долю вылова. Она как раз реагирует на такие меры регулирования гораздо быстрее. Так что, та планомерная работа, которую мы вели по увеличению промысла, дает свои результаты.

- Есть шансы у тех, кто живет в Центральной части России эту рыбу у себя увидеть в магазинах? Как будет происходить доставка?

- Честно говоря, мы столкнулись с определенными трудностями. Не ожидали такого большого улова, и инфраструктура не была полностью готова. Холодильных мощностей было недостаточно. Сейчас они забиты под 100%, но ситуация нормализуется. Мы активно работаем с РЖД, и есть рост отправок именно в центральную часть РФ по этим видам рыб. С точки зрения доставки до основных регионов потребления все проблемы решены.

Цена, которая есть сейчас и на оптовом складе во Владивостоке и в Москве, достаточно низкая по сравнению с предыдущими годами. Цена горбуши во Владивостоке на складе – 80 руб. за кг, в Москве – порядка 110 руб. Конечно, здесь встает вопрос о том, насколько торговые сети будут снижать цены. Пока мы, к сожалению, этого не видим. Надо сказать, что рыба еще полностью не дошла до магазинов, но надеемся, что ритейлеры услышат наш призыв. Мы неоднократно проводили с ними переговоры, чтобы они напрямую у рыбаков брали рыбу. Минуя любых посредников.

- А есть какая-то возможность повлиять на наценку торговых сетей? Вы сказали, 80-110 рублей, какие-то фантастические цены. Мы таких цен в магазинах не видим.

- К сожалению, сейчас законодательно повлиять на работу торговых сетей невозможно. У нас полностью рыночные условия. Есть определенные механизмы, которые прописаны в законе о торговле. Это введение ограничений по наценке до 15%. Но оно, по-моему, за всю историю никогда не использовалось. Да и относится только к социально значимым продуктам питания.

РЕКОРД ДОБЫЧИ ИНВЕСТИЦИЙ

- Мы сейчас беседуем на Восточном экономическом форуме. Какие основные вопросы здесь будет обсуждать Росрыболовство?

- В рамках деловой программы у нас здесь несколько «круглых столов» по вопросам развития отрасли. Необходимо обсудить те тенденции, которые есть на Дальнем Востоке. Новое направление, которое активно развивается в Приморье – это марикультура (выращивание моллюсков, ракообразных и рыб в морях – прим. Авт.). Сейчас уже почти 60 тыс. гектар водной глади разыграно на аукционах для этого вида деятельности. Растут объемы производства, но остаются сложности – и с посадочным материалом, и с охраной этих участков.

Но главное – мы показываем здесь те результаты, которые есть у рыбохозяйственного комплекса после принятия закона, которым вводится новый механизм - инвестиционные квоты. Уже подписаны договоры о выделении инвестквот и заключены контракты по строительству 33 новых рыбопромысловых судна, в том числе 9 – на Дальнем Востоке. А по итогам года эта цифра может вырасти до 40. И еще появятся 18 рыбоперерабатывающих предприятий. Причем 10 из них – на Дальнем Востоке. Это будут новые современные заводы с глубокой переработкой, то есть практически с безотходным производством. Общий объем инвестиций в отрасль в течение 5 лет составит 140 млрд. руб. в целом, в том числе на Дальнем Востоке – порядка 50 млрд. руб. И это суммы частных средств только по проектам с использованием механизма инвестквот. Считаем, что это очень хороший результат, таких инвестиций в отрасль еще никогда не приходило.

- Вы подписали два соглашения в рамках форума. Чем они важны?

- Первое соглашение подписала одна из рыбодобывающих компаний. Это инвестпроект, реализуемый на территории опережающего развития «Надеждинская». Начнется строительство крупного завода по переработке минтая. А Росрыболовство подписало соглашение с Российской академией наук. Мы давно шли к координации наших действий по двум направлениям. Первое – совместное исследование в районе Антарктики. Наша отраслевая наука будет проводить оценку рыбопромысловых возможностей региона, а РАН - с точки зрения изучения водных ресурсов Антарктики. Второе направление - исследование глубоководных запасов. Это очень перспективная задача, потому что эксперты оценивают резервы глубоководных видов водных биоресурсов на уровне 20 млн. тонн. И это только в российской экономической зоне. Их освоение может привести к существенному увеличению объемов добычи.

ГОД ЛОСОСЯ В СТОЛИЦЕ РЫБАКОВ

- Илья Васильевич, буквально через день после Восточного форума начнется еще один - Международный рыбный форум в Петербурге. Темы для обсуждений будут разные?

- Для нас действительно важен наш Международный рыбопромышленный форум. Таких площадок в мире нет. Россия на эти дни станет столицей рыбаков, в которой будет обсуждаться развитие рыбного промысла в мировом океане. Это общая глобальная задача. У нас есть региональные организации, которые регулируют промысел в определенных зонах открытого моря. Но есть общие цели по сохранению запасов и по их воспроизводству. Поэтому мы будем обсуждать, что нужно сделать для этого в перспективе до 2050 года.

Мы также откроем в рамках рыбопромышленного форума «Год лосося». Сохранение дикого разнообразия лососевых видов – наш приоритет. Потому что есть некоторые риски с сохранением и развитием этих ценных видов. Форум в этом году будет достаточно представительный. Приедут министры рыболовства разных стран, примут участие представители продовольственной организации ООН. Предстоит очень интересное открытое обсуждение.