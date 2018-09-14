2018-09-14T08:02:14+03:00
Спорт

Норвежский лыжник признался, что хранит дома у кровати фото русских соперников для мотивации

Мартин Сундбю сделал неожиданное заявление
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Норвежский лыжник Мартин Сундбю.Норвежский лыжник Мартин Сундбю.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю заявил о том, что хранит дома одну необычную вещь. У него дома на прикроватной тумбочке стоят фотографии лыжников сборной России. Все это он сделал специально для того, чтобы каждый раз при взгляде на них обретать дополнительную мотивацию в карьере.

- У меня есть несколько способов поднять себе мотивацию. Фотографии этих русских лежат у меня на прикроватном столике. Один взгляд на них отлично заряжает тебя энергией с самого утра, - приводит слова Сундбю NRK.

Как отмечается, речь идет о фотографиях, на которых - Сергей Устюгов, Александр Большунов и Денис Спицов. Они - самые титулованные российские лыжники последних сезонов. Устюгов - неоднократный победитель чемпионата мира, этапов Кубка мира. А молодые Большунов и Спицов стали широко известны мира на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Денис Спицов обошел Сундбю в гонке на 15 км, лишив норвежца медали. А Большунов выиграл три серебра и одну бронзовую награду.

Мартин Сундбю - трижды обладатель Кубка мира, дважды побеждал на Олимпиадах, чемпионатах мира. Два раза 33-летний норвежец выигрывал многодневную гонку "Тур де Ски".

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