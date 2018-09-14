Регион-лидер, а еще - защитник, труженик и новатор: Ростовская область отметила 81-летие своего образования

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-14T08:56:16+03:00

Одним из главных событий нынешнего года стал ЧМ-2018, пять матчей которого прошли на "Ростов-Арене": гостей встречали с истинно донским гостеприимством. Фото: пресс-служба губернатора РО/Павел Сапрыкин.

Изменить размер текста: A A

В четверг, 13 сентября, Ростовская область отметила свой 81-й день рождения – именно столько лет минуло с 1937 года, когда Постановлением ЦИК СССР она была выделена из состава Азово-Черноморского края в качестве самостоятельной административной единицы.

В прошлом году, когда донской регион отмечал круглую дату, 80-летний юбилей, он получил в свой адрес массу хороших – и, отметим, безусловно, заслуженных – слов, установив к тому же всероссийский рекорд по сбору зерновых (свыше 13,5 млн тонн), за что был отмечен благодарностями (в первую очередь, конечно, в адрес самих рядовых аграриев) на самом высоком уровне, в том числе от Президента РФ Владимира Путина.

Нынешний год, хоть уже и не юбилейный, и не отмеченный столь высокими результатами (по урожаю), тем не менее, выдался все равно в высшей степени успешным.

Ростовская область, один из крупнейших субъектов Российской Федерации, занимающий площадь, равную территории Дании, Бельгии и Нидерландам вместе взятым, по-прежнему остается признанным регионом-лидером по целому ряду ключевых направлений: это и выпуск электровозов и самолетов-амфибий, и производство растительного масла и мяса индейки и утки, и создание самых больших в мире вертолетов и атомных реакторов, и комбайнов.

Весь мир знает имена великих уроженцев донской земли - Михаила Шолохова, Анатолия Калинина и Антона Чехова, Ростислава Плятта и Фаины Раневской, Матвея Платова и Семена Буденного. Всем известны громкие донские бренды - «Ростсельмаш», «Роствертол», боевые «вертушки» «Ночные охотники» Ми-28Н, незаменимые гидросамолеты Бе-200. А теперь, после успешного проведения ЧМ-2018, в ходе которого Ростовскую области посетили десятки тысяч иностранных туристов, прославивших в своих странах о соцсетях и «Ростов-Арену», принявшую пять матчей мундиаля, и знаменитый Левбердон, и донских раков и лещей, и просторы степей, и казаков, эти края стали, по сути, одной из самых ярких визитных карточек всей большой России.

Но главное богатство Тихого Дона - это люди. Одному из лучших представителей донской земли, Герою Соцтруда Василию Воронину губернатор Василий Голубев вручил знак «Почетный гражданин Ростовской области». Фото: пресс-служба губернатора РО/Павел Сапрыкин.

-У региона, конечно, другие масштабы и мерки, чем у людей, но тоже есть своя история, судьба и характер, - подчеркнул на торжественной церемонии по случаю дня рождения Ростовской области губернатор Василий Голубев. – Совсем недавно мы отмечали 75-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков и вспоминали, что в честь этого события был дан третий по счету салют, поскольку оно имело важнейшую роль в истории Великой Отечественной. И повторяем сегодня: Ростовская область – это регион-защитник.

Вместе с тем, заметил глава донского региона, есть и еще один не менее значимый итог, с которым Дон подошел к своему дню рождения: он был и остается регионом-тружеником, приносящим гигантскую пользу всей экономике России, что, собственно, и позволяет ему занимать лидирующие позиции.

-Даже в нынешних не очень хороших погодных условиях донские аграрии собрали 10,5 млн тонн в этом году – и это тоже рекорд, - подчеркнул Василий Голубев. – Это - регион-новатор, поскольку мы постоянно стремимся открывать новые горизонты: в частности, скоро у нас появится ветроэнергетика, очень перспективное направление. И в целом промышленность демонстрирует рост – 15,4 процента за 7 месяцев 2018-го. Начиная с 2011 года из числа 100 губернаторских инвестпроектов реализован уже 61.

Впрочем, по его словам, на самом деле и невозможно перечислить все достижения и победы, из которых и получается общий большой успех донской земли, но вот главным результатом, заявил он, должно быть комфортное самочувствие жителей Дона, живущих в любом, даже самом отдаленном уголке большой Ростовской области.

-Всех нас объединяет одно: мы родились и служим нашему родному Донскому краю. Личный успех каждого из нас складывается в лидерство всей Ростовской области. Уверен, что вместе, единой командой мы сможем и дальше реализовывать самые смелые задачи и планы, - отметил Василий Голубев.