Шнобелевские премии 2018: плюнуть и растереть

СЕГОДНЯ 09:33 2018-09-14T09:40:00+03:00

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Торжественная - уже 28-я по счету - церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) в местном Sanders Theatre. Американцы наградили авторов самых смешных научных исследований.

Шнобелевскими у нас в России называют Игнобелевские премии (Ig Nobel Prize). Ими удостаивают ученых, которые представляют разные научные направления — лишь бы их исследования соответствовали основополагающему принципу Ig Nobel Prize: "сначала насмешить, а потом заставить задуматься".

На звание самого смешного, но в то же время очень полезного претендует исследование, в результате которого ученые выяснили, что человеческая слюна – это весьма эффективной чистящее средство. Она очищает загрязненные поверхности лучше уайт-спирита – особенно позолоченные.

«Плюнуть и растереть», как говорится. Шнобелевская премия за это ушла итальянцам – авторам статьи в научном журнале.

Комитет по Шнобелевским премиям оценил и другие достижения.

В области медицины премии удостоены ученые, которые доказали, что катание на американских горках способствует выведению камней из почек.

В области антропологии отмечены шведы, которые выяснили, что люди, приходящие в зоопарки, копируют некоторые повадки шимпанзе. И тем самым им – обезьянам уподобляются.

Премию по биологию поделили шведы, колумбийцы, немцы, французы и швейцарцы, которые доказали, что муха попавшая в бокал с вином улучшает его – вина – вкус. И знатоки способны определить, попадали ли муха в вино или нет.

В числе награжденных ученые, которые изучали ругань водителей на дорогах, определяли наличие эрекции, посредством обклеивания пениса почтовыми марками и учили делать колоноскопию самостоятельно в домашних условиях.

Из страшно смешного: американские исследователи доказали, что человечина недостаточно калорийна. Поэтому питаться ею невыгодно – даже небольшая группа людей не сможет прокормиться. Отсюда вывод: вряд ли наши предки эпохи палеолита ели себе подобных, оголодав. Скорее – в ритуальных целях.

Премии шнобелевским лауреатам вручали лауреаты нобелевcкие. И тем и другим было весело.