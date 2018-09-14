После Солсбери

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-14T10:43:12+03:00

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- Ну и что с того, что там сидит "Газпром"? А теперь там будет всероссийский центр БАДов. Нет, офис напротив мэрии нам не подойдет, там всего шесть этажей, а мы расширяемся. Вы не в курсе по чьим личным поручениям мы работаем?

Телефонная трубка с треском легла на место.

- Тугой какой-то этот губернатор, - покачал головой Боширов. - Как будто телевизор не смотрит.

- Что значит, вы не можете дать нам 90-процентную скидку на весь ассортимент? Может быть, нам к вам лично на переговоры подъехать? Мы можем, вы же знаете! Какой у вас там собор самый красивый? - вежливо общался с иностранными контрагентами Петров.

Из факса медленно вылезал листок - парфюмеры из "Нина Ричи" предлагали рекламный контракт на пять лет. В мусорном ведре лежала пачка предложений открыть на паях сеть фитнес-центров "Солсбери".

- Запросы об интервью меньше 100 тысяч долларов мы не рассматриваем. Нет, в воскресенье мы не сможем открывать новый сезон в Большом, мы снимаемся в новом клипе Баскова и Киркорова. - разговаривал сразу по двум телефонам Петров. - Ну пусть откроют сезон в среду, в чем проблема?

Мелкий бизнес двух полулегальных торговцев биодобавками быстро шел в гору.

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