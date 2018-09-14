2018-09-14T11:19:14+03:00
Политика

Киев нарушил "школьное перемирие" и расстрелял из пушек село на Донбассе

Несколько жилых домов разрушено, один местный житель получил ранение
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Украинские военные продолжают обстрелы мирных жителей.Украинские военные продолжают обстрелы мирных жителей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские войска продолжают прицельные обстрелы мирных сел на Донбассе.

12 сентября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины провели прицельный артиллерийский обстрел села Саханка Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. Били по поселку из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства для объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью.

"Украинскими военнослужащими на Донбассе систематически продолжают нарушаться Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, а также "школьное перемирие", объявленное 29 августа в связи с началом учебного года.

В результате обстрела, который произошел 12 сентября в селе Саханка, ранение получил не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1958 года рождения. Частично разрушен дом пострадавшего", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что при очередном нападении украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, руководствовались "мотивами политической и идеологической ненависти по отношению к населению Донбасса, желающему жить обособленно от киевской власти".

В сообщении говорится, что по данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

"Следственный комитет принимает все предусмотренные законом меры для установления лиц, причастных к этому преступлению, и всех его обстоятельств", - подчеркнула Петренко.

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