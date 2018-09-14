Вратарь сборной России Владимир Габулов ушел из бельгийского клуба "Брюгге"

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-14T12:09:31+03:00

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В пятницу, 14 сентября, стало известно, что остался без работы вратарь бельгийского клуба "Брюгге" Владимир Габулов. 34-летний голкипер, который летом был в заявке нашей команды на ЧМ-2018, не сыграл ни одного матча на турнире за команду. Вратарь поведал подробности в своем Инстаграме:

- Я официально расторг контракт с "Брюгге". Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе – о времени в "Брюгге" у меня останутся только приятные воспоминания.

Владимир Габулов, выступавший за тульский "Арсенал" до перехода в "Брюгге", в прошлом сезоне успел сыграть в 10 играх за клуб и пропустить 21 гол в этиз встречах. Тем не менее, в составе своей команды он успел стать чемпионом Бельгии сезона 2017/2018.

В активе Габулова - 10 игр за сборную России. До этого он выступал за московские ЦСКА и "Динамо", краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи". Он был в заявке национальной команды на Евро-2008.