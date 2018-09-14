Подорожает ли ОСАГО после реформы?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-14T15:10:59+03:00

Сейчас водителям еще надо возить с собой бумажный полис ОСАГО. В будущем хватит и данных в базе об оплате электронной страховки. Фото: Александр ГЛУЗ

Для аккуратных водителей нет, для лихачей — да

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Не всех автомобилистов устраивает нынешняя система страхования автогражданской ответственности. Были случаи, когда с полисом водитель получал не совсем нужные ему допуслуги. Выплаты после аварии не всегда такие, на какие рассчитывает держатель полиса.

Страховым компаниям сложившееся положение тоже не нравится — бизнес работает чуть ли не себе в убыток. Выплаты по ОСАГО растут каждый год. В 20 регионах страховщики платят на каждый собранный рубль до двух рублей, то есть несут прямые убытки.

Центробанк разработал реформу системы ОСАГО. 13 сентября в Госдуме обсудили, достаточно ли будет предложенных мер.

ЧТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ЦБ

У регулятора страховой отрасли три глобальных предложения:

- Улучшить расчет скидок за безаварийную езду (коэффициент бонус-малус). КБМ будет присваиваться раз в год, 1 января.

- Возраст и стаж сильнее будут влиять на стоимость страховки нежели сейчас.

- Минимальную стоимость полиса уменьшат на 20%, максимальную увеличат на 20%. Сейчас базовая ставка полиса на легковушку (без коэффициентов) может колебаться с 3432 до 4118 руб. Границы расширят — с 2746 до 4942 руб.

По мнению зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, тарифы станут более справедливыми. Сейчас стоимость страховки для аккуратного водителя и для лихача отличается не так сильно.

Индивидуальные тарифы — это то, к чему власти собираются перейти в будущем. Сейчас над этим работает Минфин.

- Просто поднять лимиты по выплатам нельзя, - полагает замминистра финансов Алексей Моисеев. - Тогда надо будет повышать стоимость полиса, а делать этого не хотелось бы. Мы будет поэтапно переходить к индивидуальным тарифам. Тогда для каждого водителя ОСАГО будет стоить по-разному.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ?

Сейчас большинство добросовестных водителей оплачивают ущерб от лихачей. Все собранные по страховках деньги тратятся на 5% автомобилистов.

- 2-3% водителей относятся к категории маргиналов, - рассказал координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Эти автомобилисты агрессивно водят, часто попадают в ДТП. Вспомним пресловутую Мару Багдасарян. На лихачей-маргиналов приходится 70% всех выплат.

Нынешние правила ОСАГО не позволяют для условной Багдасарян сделать бесконечно дорогую страховку, учитывая ее опасное поведение на дороге. Для этого и нужна либерализация.

Похожая история с таксистами. По статистике, средний водитель попадает в аварию раз в 20 лет. Средний таксист — раз в полтора года. При этом, у таксистов полис не настолько уж дороже.

Смотрите сами: годовая страховка для столичного таксиста стоит примерно 24 тыс. руб. Средний ущерб от одной аварии — 70 тыс. руб. За полтора года таксист отдаст страховой около 30 тыс. руб., а заплатить за него по полису придется 70 тыс. руб. Для бизнеса — чистый убыток. Но нынешняя система ОСАГО не позволяет учитывать эти риски.

- При либерализации тарифа опытный водитель в Москве станет платить меньше. Молодой южанин, у которого зашкаливает тестостерон, вероятно начнет платить больше, - сказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - На страховом рынке достаточно конкурентная ситуация — соперничество бизнеса сдержит возможный рост цен.

По мнению экспертов, при либерализации тарифов ОСАГО на стоимость страховки должно влиять много факторов. Не только возраст и стаж, но и количество нарушений ПДД в течение года, серьезность предыдущих аварий (царапина на бампере или серьезное столкновение).

В Минфине полагают, что в будущем можно будет отказаться от региональных коэффициентов. Раз тариф страховки рассчитывается индивидуально, то какая разница, где водитель ездит без аварий, в Москве или Рязани?

Замминистра Алексей Моисеев добавил, что его ведомство готово одобрить обязательную видеосъемку покупки ОСАГО. Если страховщики будут отказывать в продаже полиса, запись станет доказательством правоты автомобилиста. Ведь бизнес обязан продать страховку.