«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Самарской области: экспресс-тестирование реально меняет мировоззрение людей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-14T13:00:45+03:00

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III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию прошла в Самарской области. Жители активно откликнулись на тестирование, приходя к мобильным пунктам, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. К акции также присоединился трудовой коллектив АО «Куйбышевский НПЗ».

– Традиция участия Самарской области во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» является примером наглядного объединения органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и медицинского сообщества в деле привлечения внимания к противодействию распространения ВИЧ-инфекции. Информирование населения – это один из лучших инструментов мотивирования на сохранение своего здоровья, безопасности своей жизни и своих детей, родных и близких. Благодаря объединению усилий в течение последних 5 лет в Самарской области были достигнуты хорошие результаты работы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, – отметила и.о. главного врача ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» Ольга Агафонова.

А председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина прокомментировала, что гражданская позиция жителей региона с каждым годом усиливается:

– Мы видим, что во Всероссийскую акцию по тестированию на ВИЧ вовлекается все больше городских округов, и главное – все больше молодых людей. И это является залогом нашего здорового будущего. Я и мои коллеги прекрасно понимаем, что сбережение здоровья нации – это наше главное богатство страны. И рост количества участников акции говорит о том, что мы с вами на правильном пути, – отметила Марина Сидухина.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова в своем выступлении отметила, что расширение доступа к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию является очень эффективной технологией. Как показывает практика и многочисленные исследования, при проведении таких мероприятий выявляемость ВИЧ-инфекции среди общего населения выше в 5 раз, а среди уязвимых групп – в 3,5 раза.

– Самарская область является территорией, наиболее пораженной ВИЧ-инфекцией, с сожалением заметила Римма Галимова. – Ежегодно растет и количество больных, растет и количество смертей, увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин, соответственно – количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Происходит расширение возрастного диапазона со смещением в более старшие возрастные группы. Согласно исследованиям, более 30% людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем заболевании. Поэтому сегодня особенно важно раннее выявление, качественное и эффективное лечение больных, что позволяет снизить их вирусную нагрузку до неопределяемых показателей и предупредить дальнейшее развитие эпидемии.

Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец отметил важность экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию как один из главных механизмов первичной профилактики ВИЧ-инфекции.

– Для многих граждан экспресс-тестирование – это первый в их жизни тест на ВИЧ, – сказал Александр Муравец. – Проходя тест, люди получают важную информацию о путях передачи заболевания, о том, как не передается ВИЧ. Так прививается культура регулярного тестирования на ВИЧ. И здесь важны не только количественные параметры, но и очень важны качественные параметры, информирование и консультирование. Потому что экспресс-тестирование реально меняет мировоззрение людей.

В конце мероприятия состоялась торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Самарской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». По итогам акции все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.

Следующая область на пути следования МПТ – Ульяновская.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.