Эковолонтеры РУСАЛа стали лауреатами Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 17:26 2018-09-14T17:27:59+03:00

Всего благодаря проекту «Зеленая волна РУСАЛа» в Красноярске было высажено более 3500 деревьев.

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Конкурс «Лидер климатического развития» состоялся в рамках II Климатического форума городов России в Москве. Оргкомитет принимал конкурсные работы по пяти номинациям. Всего на конкурс было подано 82 заявки. Проект «Зеленая волна РУСАЛа» получил высокую оценку за организацию в Красноярске мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды с вовлечением добровольцев в природоохранную деятельность.

В рамках проекта сотрудники компании организовали серию акций по высадке деревьев и кустарников, субботников. Одна из полюбившихся в городе акций - «Сиреневый день». В акции приняли участие заводчане, ветераны предприятия, воспитанники детских садов и школ, выпускники школ, молодые родители на территории роддома.

Новые аллеи появились в более чем 50 городских пространств

Новые аллеи появились в более чем 50 городских пространств, которые вошли в маршрут «сиреневого автомобиля». Красноярцы могли высадить деревья и в рамках грантового конкурса, для этого они подавали заявки со своими идеями по благоустройству и озеленению собственных дворов или любимых мест отдыха. Всего благодаря проекту «Зеленая волна РУСАЛа» в Красноярске было высажено более 3500 деревьев.