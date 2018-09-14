2018-09-14T13:26:05+03:00
Спорт

Московский ЦСКА проведет матчи Лиги Чемпионов осенью в "Лужниках"

Официально решение было озвучено в пятницу, 14 сентября
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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15 июля в "Лужниках" состоялся финал ЧМ-2018.15 июля в "Лужниках" состоялся финал ЧМ-2018.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Три домашние игры группового этапа Лиги Чемпионов футболисты столичного ЦСКА проведут в Москве на стадионе "Лужники". Армейская команда, таким образом, может существенно увеличить аудиторию своих игр в главном европейском клубном турнире. Официально решение о "переезде" на матчи Лиги Чемпионов было озвучено сегодня, в пятницу, 14 сентября.

- Домашние матчи ПФК ЦСКА в Лиге чемпионов-2018/19 будут проходить на стадионе, который совсем недавно принимал финал чемпионата мира-2018. Соответствующее разрешение армейский клуб получил сегодня от УЕФА, - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Соперниками ЦСКА на групповом этапе стали, согласно итогам жеребьевки, три клуба - мадриский "Реал", итальянская "Рома" и чешская "Виктория" (Пльзень). Три домашних матча группового этапа Лиги Чемпионов армейские футболисты проведут 2 октября (с "Реалом"), 7 ноября (против "Ромы") и 27 ноября (против чешской "Виктории").

Цены на билеты на эти игры будут опубликованы позднее. Напомним, что именно на стадионе "Лужники" нынешним летом был сыгран финал ЧМ-2018. Франция в этой игре обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.

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