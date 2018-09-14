Дмитрий Песков: Абсурдно упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-14T13:39:12+03:00

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Владимир Путин пока не успел полностью посмотреть нашумевшее интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении в Солсбери, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Я пока не знаю, смотрел или нет. Наверное, целиком-то вряд ли он смотрел, я не думаю, что у него было время, - признался Песков. - Хотя какие-то новостные сообщения, конечно же, ему докладывали в свете дайджестов.

Более того, целиком это интервью не посмотрел пока и сам Песков.

- Я не смотрел, честно говоря, пока у меня ещё не было времени, - пояснил он. - Хотя новости на этот счёт и основные какие-то посылы и заявления видел. Но, конечно, когда будет время, я обязательно посмотрю. Мое личное мнение абсолютно никакой роли не играет и не может играть в этом вопросе. Речь идёт о двух российских гражданах, которые пришли в СМИ, дабы рассказать о той ситуации, в которой они оказались после выдвижения в их адрес обвинений со стороны британцев.

На вопрос английских журналистов - возможен ли теперь допрос Петрова и Боширова британскими следователями на территории России, пресс-секретарь президента ответить однозначно не смог. В первую очередь, потому что сам Лондон об этом не просит.

- Существует определенный механизм по оказанию правовой помощи, который регулируется и двусторонними документами, и международным законодательством, - сказал Песков. - Поэтому, безусловно, в случае поступления такого официального обращения из Лондона, оно будет в строгом соответствии с законодательством рассматриваться российской стороной. Россия подчеркивала свое желание и свою заинтересованность в сотрудничестве с целью выяснения обстоятельств и нахождения виновных этого происшествия в Солсбери с самого начала. И с самого начала британская сторона достаточно жестко отказалась от такого взаимодействия и сотрудничества. С тех пор каких-либо изменений в позиции наших британских визави мы не наблюдаем. Не могу ответить на ваш вопрос, потому что мы с вами не знаем, будет или не будет, какое будет обращение, какое не будет. Пока мы с вами знаем, что Британия от этого отказалась.

Обвинение Лондоном авторов интервью во лжи в Кремле вызвало недоумение.

- Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан - это также абсурдно, поскольку это простые граждане и они тоже не имеют отношения к российскому государству, - сказал Песков. - Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначна и прозрачна: мы считаем неприемлемыми какие-либо ассоциации руководства РФ или российского государства с тем, что произошло в Солсбери.

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