Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-14T13:42:54+03:00

Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях

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Выдержка из нашей вчерашней заметки:

«Екатерина Швалюк - администратор спортивного клуба в Новосибирске. Ей 27 лет. Два года назад она развелась с мужем. С тех пор воспитывает ребенка одна. 12 сентября дочка-первоклассница слегла с температурой. Екатерина весь вечер хлопотала вокруг нее, а потом уже просто не могла глаз сомкнуть от переживаний.

- У нас было открыто окно на балконе, поэтому я услышала, что на улице кто-то зовет на помощь. Смотрю, уже два часа ночи,- уверяла журналистов «КП» и многочисленных других акул пера Швалюк.

Екатерина якобы выглянула в окно. С высоты своего восьмого этажа смогла разглядеть силуэты девушки и двух мужчин рядом с ней.

- Увидела, как двое в переулке тянут девушку за руку. Мимо машины едут, но никто не останавливается. Мне аж жутко стало, едва я представила на ее месте свою дочку, - продолжала петь свою песню Швалюк.- Я надела кроссовки, накинула жилетку и побежала на улицу. Смотрю: девушка кричит, вырывается, а мужики ее держат. Один из хулиганов вытащил пистолет и выстрелил мне под ноги. Они оба ведь еще и на голову выше меня, хотя я сама девушка немаленькая - 170 сантиметров роста. В общем, вспомнила все уроки самообороны, на которые когда-то ходила. Сначала ногой выбила пистолет, а потом опять же ногой в лицо этого хулигана ударила.А дальше настоящая драка началась: я плохо помню, как отбивалась, но они мне кроссовку порвали...»

Швалюк уверяла, что в схватке с грабителями ей помогли уроки самообороныФото: vk.com

Нас сразу же насторожило, что ни спасенная студентка, ни «чудо-женщина» не заявили о произошедшем в полицию. Швалюк уверяла, что ее саму могли бы привлечь за избиение хулиганов. Поэтому она, мол, договорилась с побитыми мужиками, что они проваливают по добру — не по здорову. В УВД лишь разводили руками: «Нет заявления — нет дела. Пусть студентка придет к нам, и мы накажем негодяев».

Ну, а накануне вечером в одном из новосибирскх пабликов в «Контакте» появилась информация, что вся эта история — утка. Правда, подробностей не сообщалось. Екатерина на это продолжала строить из себя героиню:

- Информацию о том, что мой поступок — выдумка, распространяют родители спасенной студентки. Они не хотят, чтобы вокруг их дочери поднялась шумиха. Поэтому все отрицают.

А из социальных сетей тем временем пропал аккаунт сестры студентки Карины, которая 2 дня назад и раструбила о том, как ее родственницу спасла чудо-женщина Екатерина.

Журналисты «КП» решили еще раз позвонить Швалюк и поговорить уже по серьезному:

- Екатерина! А вы знаете, что есть такая статья уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение о преступлении»? - сходу начали мы.

- Нет.

- По этой статье вам грозит 120 тысяч штрафа или даже 2 года тюрьмы! Вам это надо? Лучше скажите правду, спасали вы студентку от грабителей?

И тут на другом конце трубки раздалось чистосердечное признание:

- Выдумала это не я. Меня попросили. Я просто не думала, что это все так обширно пойдет. Причем, сейчас инициатор этой затеи пропал. На связь не выходит.

- Что это за человек?

- Просто знакомый. Мы раньше гуляли с ним в одной компании. Василий зовут. Фамилию его я не знаю. Недавно мы столкнулись на улице. И Василий рассказал, что хочет делать паблик в социальных сетях. Он попросил помочь ему. Говорил: «Мне для привлечения подписчиков в группу нужна громкая новость». И предложил рассказать историю, как я защитила студентку от грабителей.

- Сколько денег заплатил вам за это Василий?

- Никто мне никаких денег не обещал. Просто я по-дружески решила помочь. Даже шоколадку за это не получила.

- То есть никакой студентки в природе вообще не существует?

- Нету студентки.

Екатерина, действительно, в одиночку воспитывает дочкуФото: vk.com

- Ну а вы-то хотя бы мать-одиночка?

- Да, и у меня, действительно, дочка — первоклассница.

- А может в вашей жизни все-таки были случаи, когда вы кому-то помогали?

- Да. Только я этого не афиширую. Я помогаю ребятишкам в детдомах игрушками и вещами...

В полиции тем временем еще не решили, заводить ли на лже-чудо-женщину уголовное дело.

КАК ЭТО БЫЛО

Выбила ногой пистолет: мать-одиночка из Новосибирска спасла студентку от двух грабителей

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