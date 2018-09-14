В футбольной сборной России может появиться еще один «иностранец». Пятый по счету

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-14T13:43:59+03:00

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Станислав Черчесов продолжает искать усиление для сборной России заграницей. Российское гражданство может получить 22-летний защитник немецкого клуба «Ганновер» Вальдемар Антон. Он родился в Узбекистане, но его родители - русские, и это дает право натурализовать игрока. Если все получится, Вальдемар Антон станет пятым легионером в футбольной сборной России.

Что за странное двойное имя?

Родные и близкие зовут его Вова, но в немецком паспорте написано имя Вальдемар, а Антон - это вообще фамилия по матери. По отцу у игрока фамилия Рипцов, но она не внесена в документы. Вальдемар родился в Ташкентской области, но привезли в Германию совсем маленьким ребенком, там он попал в систему подготовки «Ганновера», прошел все ступени вплоть до основной команды, и теперь является самым молодым капитаном команды в чемпионате Германии.

Но вместе с тем Вова свободно владеет и русским языком - на нем разговаривают дома у футболиста. Бабушки и дедушки Вальдемара Антона живут в Екатеринбурге и Новоуральске, а сам он периодически их навещает. Говорит, что слушает Егора Крида и русские рэп. Так что проблем с адаптацией у Вовы в России не будет.

За ним охотится сразу три сборные

Но сборная России - не единственный претендент на Вальдемара Антона. В составе молодежной сборной Германии он стал чемпионом Евро-2017. Но за основную Бундестим он не провел и матча. И, возможно, все вспыхнувшие слухи об интересе сборной России к этому игроку - это, прежде всего, рекламная акция по продвижению футболиста.

РФС пока не комментирует, действительно ли ведет переговоры по приглашению Вальдемара Антона в команду. Но Станислав Черчесов в свое время играл в Германии, у него обширные связи в немецком футболе, он отлично владеет немецким языком, и точно знает о возможностях такого игрока, тем более такой дефицитной позиции, как центральный защитник.

Третья национальная команда, у которой есть интерес к Вальдемару - сборная Узбекистана. Прав на игрока у нее побольше, чем у России, и еще несколько лет назад в Ташкенте думали над приглашением защитника «Ганновера». Но сам Вова вряд ли всерьез рассматривает сборную Узбекистана. По словам агента футболиста, игрок сейчас на распутье, не зная, что ему выбрать - Германию или Россию. Бундестим - престижнее, но в состав «золотых орлов» (так нашу сборную называют на Западе) пробиться намного легче.

А сколько уже иностранцев в сборной?

Если Вальдемар Антон выберет российское гражданство, возможно, ему придется сдать немецкий паспорт, и это повлечет за собой ряд сложностей в карьере, начиная от виз, заканчивая лимитами на легионеров не из стран ЕС, которые действуют в ряде чемпионатов. Вместе с тем, для получение гражданства РФ понадобится указ президента России, а все формальности займут не менее полгода. Примерно такой же путь проходил Роман Нойштедтер, который сейчас играет в сборной России.

А если Вальдемар Антон все-таки решит выступать за нашу сборную, он станет уже пятым ее «легионером». Кроме Романа Нойштедтера, у Черчесова есть еще один «немец» - Константин Рауш, выступавший в «Кельне». А так же два бразильца - голкипер Маринато Гилерме и защитник Марио Фернандес. Правда, только последний из них выступал за российскую сборную на ЧМ-2018.

Теоретически возможно, что уже в следующем году в футболках сборной России выйдет половина игроков, воспитанных не в системе российского футбола. В этом нет ничего странного: бразильцы играли в сборной Португалии (например, Деку или Пепе), и даже Испании (Диего Коста) и Италии (Тьяго Мотта). Значительная часть сборной Швейцарии - это выходцы из других стран. Да и в самой Германии полно потомков эмигрантов. А сборная России по мини-футболу вообще наполовину состоит из бразильцев. Но все равно, тренерам руководству РФС придется объяснять, как так получилось, что кадры для национальной команды, несмотря на лимит, воспитываются в Германии и Бразилии.