«Наглость и вранье»: Истеричная реакция западных СМИ на интервью Петрова и Боширова

СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-14T14:57:19+03:00

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Вот уже сутки на Западе переваривают интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии обвиняют в отравлении беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян мужчины рассказали, что ездили в Солсбери в качестве туристов. В британском МИДе уверены, что это «запутывание вопроса и ложь». А вот как отреагировали на интервью европейские и американские СМИ.

Сарказм от The Guardian

«Обвиняемые в отравлении Скрипалей решили пойти на телевидение, чтобы выдать версию событий, заранее согласованную с российскими спецслужбами. Александр Петров и Руслан Боширов еле втиснулись в маленькую московскую студию. И там они столкнулись с самым опасным интервьюером в мире - главным редактором RT Маргаритой Симоньян».

«Симоньян едва могла сдержать слезы. Это была одна из самых печальных историй, которые она когда-либо слышала. Но худшее было впереди. Что действительно сильно поразило Петрова и Боширова, так это то, что их обвинили в том, что они носили с собой духи от Nina Ricci».

BBC: Больше вопросов, чем ответов

«Появление этих двух мужчин похоже на следующий шаг в борьбе между Лондоном и Москвой. Риск для России заключается в том, что после просмотра этого интервью возникает больше вопросов, чем ответов».

The Sun: Наглое интервью

«Подозреваемые в убийстве Скрипалей в своем наглом интервью рассказали, что посетили Солсбери, чтобы увидеть Стоунхендж. В интервью пропагандистской машине Кремля «Россия сегодня», они возмущенно строили из себя жертв».

CNN: Россиян не так поняли?

«Россия, по всей видимости, не планирует отказываться от видеоматериалов, предоставленных полицией Великобритании. Однако Москва утверждает, что произошедшее было неверно истолковано».

Financial Times: Теперь Россия оправдывается

«В странном 25-минутном интервью, которое вызвало недоумение и недоверие в Лондоне, Руслан Боширов и Александр Петров рассказали, что они не шпионы, работающие в ГРУ, а спортивные диетологи. Теперь Россия обороняется после месяцев высмеивания обвинений Великобритании».

The New York Times: Что-то не сходится

«Петров и Боширов не объяснили, как в их гостиничном номере в Лондоне могли появиться следы нервно-паралитического агента».

«Несмотря на то, что интервью было направлено на иностранную аудиторию, рассказ о поездке в Англию во многом, казалось, должен был убедить россиян в том, что британская версия событий - часть антироссийской клеветнической кампании».

The Washington Post: Мужчины очень нервничали

«В интервью Петров и Боширов кажутся несколько смущенными. Они часто вздыхали от разочарования и неоднократно испуганно переглядывались. После того, как интервью было показано, британские подтвердили свое убеждение в том, что российское правительство лжет».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- У британцев практически нет готовности поверить в невиновность России, - рассказал "КП" историк разведки Александр Васильев. - Политикам нужна виновная Москва. Когда Тереза Мэй говорит, что русские плохие, она выглядит сильным лидером. Газетам тоже нужны громкие заголовки о ГРУшниках-отравителях. Иначе их просто не будут покупать.