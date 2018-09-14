Хлестакова из Новосиба

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-14T14:49:47+03:00

Как девушка в Интернете в клочья порвала кроссовку, а вместе с ней и правду

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Мы живем в мире фальшивых новостей. Придуманных скандалов. Несуществующих подвигов. Жутких преступлений, которых не было.

Уже десятки интернет-порталов специализируются на создании "фейк-ньюс". Для чего? Для циничного политического и экономического троллинга, часто по заказу. Для собственной раскрутки. Для хайпа. Просто по приколу.

Но тут случай особый. 27-летняя одинокая разведенная мать Екатерина Швалюк (реальный человек), красавица-администратор фитнес-клуба из Новосибирска, рассказала в соцсети, как отметелила двух здоровенных грабителей с травматом, напавших на соседку-студентку. Да так их ушатала, что у одного оказалась сломанной челюсть, а у другого — ребра. Сама же героическая Катя отделалась порванной кроссовкой...

Раньше такие рассказы случались исключительно на женской кухне на посиделках с такими же подружками-разведенками после пары бокалов мартини. "И тут я увидела, что они к ней пристают... Два лба. Оба пьяные... Ну я и вломила обоим с ноги...". "Ну ты, Катька, даешь! Ну ваще!..". Но теперь, в эпоху Интернета, эта эпическая история мгновенно разлетелась по соцсетям, обрастая по дороге новыми деталями. Так скромный администратор стала тренером по бодибилдингу и едва ли не мастером восточных единоборств и рукопашки.

О подвиге чудо-сибирячки раструбили все СМИ. Каемся, и мы в этом поучаствовали - на страницах газеты, на нашем сайте kp.ru и даже в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Так вот: всё в этой истории, кроме имени-фамилии героини, неправда. Не было ни соседки-студентки, ни гопников-грабителей, ни эпической схватки у подъезда. Не было НИ-ЧЕ-ГО!

И зачем, спрашивается, это девушке было надо? Ну не для повышения же собственной самооценки. Не для того, чтобы найти единственного суженого, письма от которых Катя сейчас получает мешками и гигабайтами. В конце концов при встрече с избранником правда всё равно выплыла бы наружу. Где твои навыки дзюдо и айкидо? Пришлось бы бормотать: «Я не такая, я жду трамвая».

Реальность куда грубее и пошлее: знакомый попросил с помощью этого пронзительного фейка раскрутить страничку в соцсетях. А потом исчез и даже не поблагодарил. Наверное, потому что вранье не помогло и страничка не раскрутилась.

Но мы-то, рядовые россияне, битые жизнью, съевшие не один пуд соли и жареных газетных уток, почему в эту фальшивку поверили? А потому, думаю, что в общей атмосфере уныния и общественной безнадеги на фоне фальшивого официального оптимизма очень хочется реального подвига самых обычных людей, которые живут с нами рядом. И как тут распознаешь, что напоролся на безудержную хлестаковщину.

Эх, Катя, что ж ты так нас кинула в лучших ожиданиях?

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