Сергей Марков: Отменили итоги на 12 участках — значит, выборы прозрачны

СЕГОДНЯ 15:04 2018-09-14T15:15:12+03:00

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- Сергей Александрович, замглавы ЦИКа Николай Булаев заявил, что на дюжине участков итоги выборов , прошедших в минувшее воскресенье, будут отменены. Кроме Подмосковья "засветились" Бурятия, Калмыкия, Ульяновск, Калининград...

- Резко изменилась технология проведения выборов. Они стали на порядок более прозрачными. Высокотехнологичными. Камеры и иные средства контроля сделали возможность манипуляций при подсчете голосов почти нереальной.

- Компьютеры, видеокамеры — это здорово, но человеческий фактор никто нет отменял...

- В ближайшее время ЦИК вводит алгоритм действий при нарушениях. Что должен делать конкретный милиционер при вбросе бюллетеней, как поступать членам комиссии и наблюдателям. Изменения настолько драматичны, что ряд партий и движений перестали присылать наблюдателей на некоторые участки. Они поняли, что возможность вброса сведена к минимуму. Просто знают — там все нормально.

- То есть сейчас в плане технологичности — а, значит, и прозрачности выборов — Россия впереди планеты всей?

- С точки зрения высоко технологичности проведения выборов Россия — в числе лидеров. Если и не номер один — то в десятке самых продвинутых. То есть доверие к итогам выборов увеличиваются. ЦИК при этом время от времени устраивает показательные порки, посылая сигнал: не вздумайте ничего незаконного делать! И чаще всего это не одномандатные листы — речь о конкретных деньгах, работающих на конкретных людей. Нарушения есть, но их, действительно, на порядок меньше. При том ЦИК имеет карт-бланш от президента все нарушения выжечь каленым железом и обеспечить максимальную прозрачность.

Но проблема в том, что некоторых ярких претендентов отсеивают на дальних подступах. Вроде Максима Шевченко во Владимирской области. Такие факты должны быть предметом внимания не только ЦИКа , но и законодательных и административных структур. Формально Шевченко отстранили законно, но был нарушен принцип состязательности . То есть увеличивать легитимность выборов надо в этом направлении. Чтобы значимые фигуры могли быть представлены на местах. Отсюда возникает феномен голосования за технических кандидатов. Когда люди, не ведущие никакой реальной компании - вроде партии КПСС, которая по факту - технический спойлер против КПРФ, преодолевают барьер в некоторых местах.

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