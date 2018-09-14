Путин обсудил Идлиб и поздравил Медведева

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-14T16:18:09+03:00

Владимир Путин во время заседания Совета безопасности в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Итоги международных контактов на Восточном экономическом форуме, ситуация в Сирии, актуальные вопросы внутрироссийской повестки и день рождения Медведева - все это было на Совете безопасности, которое Владимир Путин провел в пятницу.

Президент рассказал членам Совбеза о работе на полях ВЭФ во Владивостоке, где он встречался с премьером Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Монголии Баттулгой и премьером Южной Кореи Ли Нак Еном. А по результатам рабочих мероприятий главы государства во Владивостоке «обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, исходя из главного ориентира – повышенных темпов социально-экономического развития этого региона».

Но началось заседание с поздравлений президента и членов Совбеза премьер-министру Дмитрию Медведеву, которому в этот день исполнилось 53 года.

Совет безопасности обсудил также ситуацию вокруг Идлиба: «выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населённом пункте и их дестабилизирующей активностью», и «вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня».