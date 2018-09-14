2018-09-14T16:18:09+03:00
Политика

Путин обсудил Идлиб и поздравил Медведева

Президент провел заседание Совета безопасности
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments6
Владимир Путин во время заседания Совета безопасности в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Путин во время заседания Совета безопасности в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Итоги международных контактов на Восточном экономическом форуме, ситуация в Сирии, актуальные вопросы внутрироссийской повестки и день рождения Медведева - все это было на Совете безопасности, которое Владимир Путин провел в пятницу.

Президент рассказал членам Совбеза о работе на полях ВЭФ во Владивостоке, где он встречался с премьером Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Монголии Баттулгой и премьером Южной Кореи Ли Нак Еном. А по результатам рабочих мероприятий главы государства во Владивостоке «обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, исходя из главного ориентира – повышенных темпов социально-экономического развития этого региона».

Но началось заседание с поздравлений президента и членов Совбеза премьер-министру Дмитрию Медведеву, которому в этот день исполнилось 53 года.

Совет безопасности обсудил также ситуацию вокруг Идлиба: «выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населённом пункте и их дестабилизирующей активностью», и «вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Генерал армии Анатолий Куликов: Если предприниматель - вор, он должен сидеть с уголовниками, а не резвиться в удобной камере с проститутками
Экс-глава МВД и бывший вице-премьер РФ в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал предложение об отдельных тюрьмах для осужденных за экономические преступления [аудио]
Второй тур для губернаторов и другие сюрпризы, которые принес Единый день голосования
Единый день голосования-2018, который прошел в России 9 сентября, не обошелся без неожиданностей. Фавориты-губернаторы смогли победить далеко не во всех регионах. А в 3 местных парламентах коммунисты потеснили с первого места партию власти [видео]
Новости 24
Министр энергетики США заявил, что Россия вмешивается в американские электросети
В Подмосковье задержаны живодеры, рассылавшие фото замученных котят
Патриарх Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви за богослужением
Подросток устроил стрельбу в колледже в Нидерландах
Центробанк не видит угроз для валютных вкладов в связи с ожиданием новых санкций
Пожар вспыхнул в жилом доме на юго-западе Москвы
В Госдуме назвали политизированным решение спора о госдолге в пользу Украины
Найдены главные препятствия, мешающие россиянам быть счастливыми
Ураган "Флоренс" в США: восточное побережье под ударом стихии
Сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова
Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок на учениях «Восток -2018»
Украина и Евросоюз подписали четвертую программу помощи в размере миллиарда евро
Рособнадзор не будет усложнять ЕГЭ по русскому языку в 2019 году
Силуанов: Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины по тяжбе о долге перед Россией в $3 млрд
В Греции при обрушении скалы пострадали несколько человек
Песков выразил обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине
На фестивале во Франции мужчина въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Песков: Вопрос принудительной конвертации долларовых накоплений россиян в рубли «вообще нигде не обсуждается»
В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма
Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк