Опять ГРУ: Швейцария обвинила российских агентов в шпионаже

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-14T16:14:51+03:00

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Пока весь мир обсуждает отравление Скрипалей и интервью с обвиняемыми в этом покушении Александром Петровым и Русланом Бошировым, швейцарские журналисты решили не отставать от тренда и не упускать возможности подзаработать тысячу-другую лайков. Так, местная газета Tages Anzeiger опубликовала «сенсационный» материал о том, что какие-то российские агенты наблюдали за лабораторией Spiez. Это место известно тем, что там занимаются ядерным, химическим и биологическим оружием. Шпионов в итоге задержали в Нидерландах весной 2018 года (точная дата неизвестна). И это якобы были два сотрудника ГРУ (ну а кто же еще?). Однако, как подчеркивает издание, пойманные агенты - не Петров с Бошировым. А кто - секрет. При этом известно, что ГРУшники были еще и «русскими хакерами» - у них в карманах нашли специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Самое же странное в этой истории то, что, несмотря на все вышеперечисленное, шпионов не посадили, а отправили домой. Причем одних, без российских дипломатов.

«На вопрос о том, почему обоих задержанных отправили обратно в Россию, а не привлекли к ответственности в Голландии или не передали Швейцарии, не пожелали ответить ни в службе военной разведки Голландии, ни в других ведомствах», - пишет Tages Anzeiger.

ВПЕРВЫЕ СЛЫШИМ

- Ничего не знаем про этот инцидент, о котором пишут, - сказали в посольстве России в Швейцарии. - Мы, конечно, в курсе, почитали эту статью. Она вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается.

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Таковы суровые законы человеческого общежития. В полной мере это относится и к сфере новостного рынка, живущего сегодня полностью в рамках бизнес-интересов, - говорит политолог Дмитрий Егорченков. - В профессиональной среде такие «расследования» принято называть «консервами». Яркая история готовится, изобретается, формулируется под конкретный информационный повод. Его публикация призвана привлечь внимание читателя, обеспечить ресурсу дополнительный трафик. С учетом абсолютной безнаказанности западных СМИ в отношении подобных антироссийских фэнтези - не удивительно, что количество материалов о «русских шпионах» будет только возрастать.

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