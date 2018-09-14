2018-09-14T17:03:21+03:00
Наши права и льготы

Для людей с инвалидностью в России вводится электронная доступная среда

О передовых сервисах и стартапах рассказали эксперты на конференции в Фонде развития интернет-инициатив
Анна НИКОЛАЕВА
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Председатель Фонда социального страхования (ФСС РФ) Андрей Кигим рассказал о проекте "Социальный навигатор". Автор фото: Анна НИКОЛАЕВА.Председатель Фонда социального страхования (ФСС РФ) Андрей Кигим рассказал о проекте "Социальный навигатор". Автор фото: Анна НИКОЛАЕВА.
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- Сегодня «цифра», то есть электронные сервисы, позволяют нам жить совершенно по-другому, в другой среде. Министерство труда сделало программу «Доступная среда» для людей с инвалидностью: когда появились пандусы, лифты, появилась возможность двигаться. Теперь встает следующий вызов: доступная среда в получении информации, государственных услуг, Интернет-услуг. Для этого мы запускаем проект «Социальный навигатор», - рассказал председатель Фонда социального страхования (ФСС РФ) Андрей Кигим, выступая на открытии конференции, посвященной передовым электронным сервисам и стартапам, в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Гостям и участникам показали презентационный ролик, где одновременно с «Социальным навигатором» демонстрируется работа еще одного нового сервиса (пока он работает в тестовом режиме) — голосового электронного помощника для слабовидящих людей на базе универсального голосового сервиса Яндекса «Алиса».

- Алиса, запусти навык «Помощник ФСС», - просит молодой человек с инвалидностью.

- Запускаю, чем могу вам помочь?

- Какие пособия мне положены?

- В этом году вам оплачено два больничных листа на сумму 24 060 рублей, в марте этого года вы приобрели сезонную ортопедическую обувь. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации в сентябре этого года вы можете подать заявление на приобретение сезонной ортопедической обуви. В ноябре этого года у вас заканчивается срок использования трости, заявку на приобретение новой трости вы можете подать в ноябре этого года, - подробно разъясняет Алиса.

Электронные сервисы дают возможность получить практически любую информацию, отмечают эксперты. Планируется, что «Социальный навигатор» будет удобен в самых разных жизненных ситуациях. Разрабатываются и другие сервисы. Нужно найти правильный подход, грань, когда человек защищен, а государство и бизнес его обслуживают, пояснил глава ФСС. «Всегда нужно помнить: сейчас при появлении новых сервисов, тех же агрегаторов службы такси и прочих, потребитель может столкнуться с недобросовестностью, отказом исполнять заказ, браком. В нашем же случае все услуги обязано обеспечить государство. Поэтому, если мы делегируем бизнесу оказание этих услуг, то принимающая сторона должна понимать — государство не может делегировать только деньги, оно может передать средства только вместе с ответственностью. Чтобы потребитель государственных услуг был надежно защищен», - подчеркнул Андрей Кигим.

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