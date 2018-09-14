Вернётся ли туроператор Натали Турс на рынок и вернёт ли деньги туристам

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-14T18:30:15+03:00

Если коротко - нет. Ни то, ни другое. Разбираемся, что значат новости о найденном инвесторе для туроператора Натали Турс

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Глава "Натали Турс" Владимир Воробьёв нашёл инвестора для своей компании. И - фанфары - готов возобновить бизнес. Такие новости разлетелись по Сети. Интерес к ним вполне объясним: два месяца и отпускники, и всё профессиональное сообщество следили за незавидной судьбой одного из старейших туроператоров страны.

Напомню: 4 июля "Натали Турс" аннулировала все проданные туры. Лишь 3 сентября Ростуризм исключил из Федерального реестра туроператоров три юридических лица, от имени которых "Натали" продавала путёвки. Только с этого дня для пострадавших (их около 30 тысяч человек) наступил страховой случай - а значит, появилась возможность получить компенсацию. Увы: суммы финансовых гарантий на всех совершенно точно не хватит. Люди, которым "Натали Турс" испортила отпуск, получат в лучшем случае по 5 тысяч рублей, подсчитали в Российском союзе туриндустрии. А платили-то многие из них по 100 - 200 тысяч!

Но. Ростуризм всё же оставил в реестре одно из юридических лиц "Натали Турс" - Центр туризма "Согласие". Новый проект "Натали", создан лишь в ноябре 2017 года. Работал под маркой New Travellers и был нацелен на дорогие индивидуальные путешествия. Собственно, уже 3 сентября эксперты говорили: то, что одно юрлицо осталось в реестре, даёт Воробьёву шанс на возрождение бизнеса. Хотя центр туризма "Согласие", как и многие другие активы "Натали", формально не имеет к нему отношения - владелец другой человек (Денис Яров), гендиректор тоже. Теперь "Согласие" продано новому владельцу - Ксении Мостовской.

Сам Владимир Воробьёв уже назвал слухи о возобновлении бизнеса "очередным фейком". Вполне возможно, что он лукавит. Ну а чем ещё заняться человеку с более чем 20-летним опытом турбизнеса, каким бы неоднозначным этот опыт не был?

В любом случае - дело не в этом. Вне зависимости от того, развернёт ли Воробьев бурную деятельность или тихо ляжет на дно на испанском пляже, для 30 тысяч туристов, которым "Натали Турс" уже испортила отпуск, ничего не меняется. "Согласие" и New Travellers со старыми и новыми владельцами к ним никакого отношени не имеют. Их единственная надежда - страховые компании и до слёз смехотворные компенсации.

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