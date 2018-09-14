О детях Диброва замолвите слово

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-14T19:34:09+03:00

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Я отношусь к тому поколению, для которого Родион Газманов - это милый мальчик, который поет про пропавшую собаку Люси, пока его папа делает сальто под песню «Есаул, есаул, что ж ты бросил коня». Всем мальчикам и девочкам, попавшим в такую сложную ситуацию, я искренне сочувствую. День за днем придется доказывать нечто и убеждать, что возможность крутить сальто, не снимая бушлата, не передается генетически. И я очень хотела бы, чтобы Родион Газманов, неглупый и интересный (судя по какой-то уже взрослой жизни) человек, стал бы известен уже в ином качестве, без Люси, мимими и детских воспоминаний.

Однако что-то пошло не так. Утренний эфир на Первом, программа «Сегодня. День начинается». И первая тема, на которой я включаю именно это шоу, - дети, звездные династии, генетика. Да, это не было первой передачей всего цикла, все началось раньше, но мне так повезло. Приходит в студию Анна Банщикова, она же - «Ищейка» из третьего сезона сериала. Рассказывает, как ее маленькая дочь Машенька играла мальчика Юрочку. Также сидит среди зрителей Василиса Володина, известная как астролог в «Давай поженимся!». Сообщает, что музыкально не одарена, подозревает такую же проблему у своих детей. Студия хлопает. Чему? Удивляюсь, опешив, но тут появляется Дмитрий Дибров. О, Дмитрий Дибров…

- Сколько у вас детей? - спрашивают ведущие зашедшую знаменитость.

- Из тех, что я знаю? - переспрашивает знаменитость, предусмотрительно подавая в животрепещущий эфир заявку на будущую пару-тройку других передач с использованием детектора лжи и теста ДНК от захожих матерей с детьми как бы от Дмитрия Диброва. Все, как мы любим.

- Да, - отвечают Дмитрию, после чего он припоминает наличие пятерых детей.

А далее Дибров поучает: отец, мол, сам должен быть интересен больше, чем гаджеты. И рецепт дает: если ребенок спрашивает папу, сколько живет утка, то отец должен выбежать за дверь, все узнать из доступных ему средств информации, а потом вернуться. Потому что папа априори знает все. И - цитирую Диброва - «папа не имеет права чего-то не знать». Ну, исходя из предыдущего диалога, зритель уже понимает, что конкретный папа даже не знает точно, сколько у него детей. Зато теперь мы в курсе, что утка живет три года. Это, безусловно, важнее. Тем более что один из известных детей Диброва, по словам умного папы, «пишет новеллы, и они напоминают Фаулза». Ага. Новеллы. Напоминают Фаулза. Писателя, который стал известен благодаря довольно крупным литературным формам.

Дальше было тоже красиво. Пришел Денис Клявер с диджеем Грувом. Денис сказал, что у него «есть свежий ребенок». Грув сказал, что «ребенок - это парус». А печальный, хотя и улыбающийся Родион Газманов привычно вспоминал, что не умеет крутить сальто...