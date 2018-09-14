2018-09-14T21:33:26+03:00
Общество

А мост и ныне там!

В Костромской области бизнесмены построили переправу через реку и передали ее городу. Спустя три года чиновники отказываются ее ремонтировать
Дмитрий КОЗУРОВ
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Мост бизнесмена Сергея Захарова три года назад.Мост бизнесмена Сергея Захарова три года назад.Фото: Александра КОЗЛОВА
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Три года назад про небольшой (24 тысячи жителей) город Шарья в Костромской области узнала вся страна. Стоит он на небольшой речке Шарьинке. И приключилась однажды беда — рухнул мост. Не самый большой, но для людей важный — по нему на работу и на рынок ездил целый микрорайон. Там же расположена пара цехов, которые тоже оказались отрезаны от «большой земли».

Именно коммерсанты начали хлопотать. Пошли в городскую администрацию. Там по всей чиновничьей науке составили смету. Вышло, что на реконструкцию моста нужно 13 миллионов рублей. Таких денег в казне не оказалось.

- А давайте я сам мост отремонтирую, - предложил Сергей Захаров, чья кузнечная мастерская стоит за мостом.

- Делай что хочешь, - махнули рукой государевы мужи.

И он сделал. Собрал вместе с коллегами-бизнесменами 300 тысяч рублей, одолжил подъемный кран, выпросил бетон у местного завода. Пока строили мост, заодно и берега Шарьинки укрепили.

В качестве благодарности Захаров получил повестку в прокуратуру. За самострой. Вызвали предпринимателя один раз, да на этом все и закончилось.

Бизнесмен Сергей Захаров стоит на мосту, который он починил за 300 000 рублей. Хотя власти хотели в это вбухнуть 13 миллионов. Фото: Александра КОЗЛОВА

Бизнесмен Сергей Захаров стоит на мосту, который он починил за 300 000 рублей. Хотя власти хотели в это вбухнуть 13 миллионов.Фото: Александра КОЗЛОВА

Так и стоит с тех пор «мост Захарова». Только вот за три года асфальт поизносился.

- Там проехать можно только на первой передачи. Но сейчас закрыли на ремонт путепровод через железнодорожные пути, так что нагрузка на мост увеличилась еще больше, - жалуются местные жители.

Сам Захаров говорит, что мост в порядке, только асфальт бы заменить.

- Конечно, ремонт нужен. Но это ремонт дорожного полотна, а не самого моста, его опор. С городской администрацией я в постоянном контакте, но пока денег на ремонт там нет. Говорят, других болевых точек хватает, - рассказывает предприниматель. - А мы с товарищами так и продолжаем делать что-то по мере сил. Взяли на себя текущий ремонт дорог. Скинемся кто деньгами, кто техникой, залатаем там, тут. И чиновники помогают, то гравием, то рабочими.

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