2018-09-14T20:56:18+03:00
Экономика

Дмитрий Патрушев: В России будет создан рыбный кластер

К 2030 году там ежегодно должно производиться 100 тысяч тонн морепродуктов
Любовь Холопова
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. ФОТО Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАССМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. ФОТО Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
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Рыбная отрасль в России динамично развивается. Так, в 2017 году вылов водных биоресурсов достиг почти 5 млн тонн, что выше результата предыдущего года почти на 3%. За последние 25 лет это – рекордный показатель.

Таких результатов удалось достигнуть благодаря предоставлению инвестиционных квот, перезаключению договоров и закреплению долей квот на 15 лет.

- Общий объем заявленных инвестиций в рамках на добычу водных биоресурсов оценивается в 132 млрд рублей. Это позволит в ближайшие пять лет построить 33 рыбопромысловых судна, 18 предприятий рыбопереработки в прибрежных регионах РФ, - сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на торжественной церемонии открытия Второго международного рыбопромышленного форума.

Министр рассказал, что Россия в течение пяти лет должна создать полноценный марикультурный кластер для промышленного производства морепродуктов. Находиться он будет в Приморье.

- Мы делаем большую ставку на промышленное выращивание морепродуктов, в первую очередь - на Дальнем Востоке, и рассчитываем, что к 2030 году в России будут производить 100 тысяч тонн гребешка, мидий, устриц и другой продукции, - добавил Дмитрий Патрушев. – В перспективе подобные объекты планируется создавать и в других регионах страны

Одной из базовых составляющих кластера станет научно-производственный центр по созданию технологий аквакультуры во Владивостоке, который будет открыт уже к концу этого года.

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