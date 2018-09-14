2018-09-14T21:56:07+03:00
Спорт

РУСАДА получил шанс на помилование

ВАДА неожиданно захотело восстановить российских спортсменов в правах
Андрей ВДОВИН@av_esq
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ФОТО: Александр Щербак/ТАССФОТО: Александр Щербак/ТАСС
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Российский спорт сделал большой шаг к выходу из подполья. Как сообщает ТАСС, комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА - российское антидопинговое агентство. Это значит, что в ближайшем будущем, если рекомендации комитета будут приняты во внимание, и РУСАДА восстановят, российские легкоатлеты и паралимпийцы смогут избавиться от нейтрального статуса и снова выступать под российским флагом. Произошло это после того, как ВАДА получило некое прорывное письмо от Минспорта России, содержание которого пока не разглашается.

Но окончательное решение будет принято только 20 сентября. И до этого времени надо будет сломить сопротивление, например, британского агентства - накануне оно выступило за то, чтобы продлить действие санкций против РУСАДА. После такого заявление, казалось, что шансов на скорое восстановление у нас нет. Тем более, после того, как Международный союз биатлонистов начал новое допинговое расследование против российских спортсменов. Казалось, что впереди другие антидопинговые скандалы, основанные на показания все того же доктора Родченкова. Тем неожиданнее поворот во взаимоотношениях России с ВАДА.

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