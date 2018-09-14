«Локомотив» стал послом благотворительного фонда «Линия жизни» в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 20:35 2018-09-14T20:45:35+03:00

В форме с логотипом фонда "Линия жизни" игроки "Локомотива" будут играть в "Лиге Чемпионов" Фото: фонд "Линия жизни"

Впервые в истории российский клуб будет выходить в форме с логотипом благотворительной организации

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На стадионе «РЖД Арена» 14 сентября проходит московское дерби «Локомотив» - «Динамо». А накануне этого матча благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и футбольный клуб «Локомотив» подписали соглашение о сотрудничестве.

Впервые в истории российский клуб будет выходить на матчи Лиги Чемпионов УЕФА в форме с логотипом благотворительной организации. Миллионы болельщиков во всем мире узнают о фонде и увидят его англоязычное название - Life Line Fund.

Впервые футболисты "Локо" выйдут в новой форме на поле "Лиги Чемпионов" 18 сентября в Стамбуле. Здесь чемпион России сыграет с чемпионом Турции «Галатасараем».

- Мы уверены, что вместе с клубом мы не только значительно увеличим число детей, которым будет оказана поддержка при лечении сложных заболеваний, но и продолжим способствовать развитию культуры благотворительности в нашей стране, - считает президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

- Спорт и благотворительность неразрывно связаны друг с другом. Замечательно, что УЕФА приветствует инициативы клубов в рамках значимых социальных проектов. Мы будем рады поддерживать детей, подопечных «Линии жизни», на их пути к выздоровлению, и, конечно, будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении информационные ресурсы, чтобы приобщать футбольных болельщиков к активному участию в благотворительной деятельности, - уверен генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус.

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд «Линия жизни» 14 лет помогает тяжело больным детям. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, медицинские исследования. Благодаря фонду уже 9800 малышей смогли побороть страшные диагнозы.

Подробнее узнать о работе фонда, его подопечных и помочь ему можно на сайте