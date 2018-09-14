2018-09-14T21:09:36+03:00
Общество

Оксана Федорова устроит праздник красоты для девочек из детских домов

В Москве пройдет фестиваль «Между нами, девочками»
Ольга БОРСКАЯ
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Оксана Федорова и приглашенные гости пообщаются с девочками на темы красоты и здоровья Фото: фонд "Спешите делать добро!"Оксана Федорова и приглашенные гости пообщаются с девочками на темы красоты и здоровья Фото: фонд "Спешите делать добро!"
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Когда девочка взрослеет и превращается в девушку, ей бывает очень нужен совет мамы, тети или старшей сестры. Но кто поговорит по душам с девочками, оказавшимися в детском доме? Кто откроет им глаза на собственную красоту, ответит на все вопросы о здоровье, даст совет про мальчишек в конце концов?

Поддержать девочек-подростков из детских домов и интернатов пять лет назад решила российская телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова. В 2013 году ее фонд «Спешите делать добро!» впервые собрал 150 девочек из детских домов, чтобы поговорить с ними на темы женского здоровья, взросления, красоты и самоопределения.

17 сентября 2018 года пятый благотворительный фестиваль «Между нами, девочками»! пройдет в Москве.

- Для девочек из детских домов очень важно донести, что они будущие мамы и жены, и каждая из них красива своей собственной неповторимой красотой. На фестиваль мы привлекаем лучших экспертов, которые в доступной, интересной форме дают девочкам те знания и навыки, которые обязательно пригодятся им во взрослой самостоятельной жизни, а самое главное помогут поверить в себя, ощутить поддержку и наше участие в их судьбе, - уверена Оксана Федорова.

Главными гостьями фестиваля станут 150 девочек-подростков в возрасте от 12 до 17 лет из трех московских детских домов. Утром их ждет бьюти-завтрак, на котором стилисты сделают участницам модные укладки и расскажут, как быстро и с помощью доступных средств создать красивую и стильную прическу. С лекциями на тему женского здоровья и психологии выступят: Эльмира Мингазова, доктор медицинских наук, главный специалист по гигиене детей и подростков Республики Татарстан, и Анетта Орлова, практикующий психолог, кандидат социологических наук, телеведущая.

А завершит фестиваль мастер-класс от Оксаны Федоровой и экспертов Музея моды на тему стиля, а также концерт с участием победителя шоу «Успех» на СТС Ива Набиева и попечителя фонда, певца Марка Тишмана.

Впервые фестиваль «Между нами, девочками» пройдет при поддержке Комитета общественных связей Правительства Москва, в рамках Конкурса Субсидий.

- Очень важно, что руководство города поддержало фестиваль, и фонд получил грант на его проведение. Эта поддержка позволила нам расширить программу фестиваля, и мы уверены, что наши участницы получат очень мощный психологический заряд для дальнейшего роста и развития, грамотной расстановки жизненных приоритетов и в будущем каждая из них создаст крепкую семью, - уверена директор фонда «Спешите делать добро!» Алена Рыпова.

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