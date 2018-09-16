Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция
Ровно год все ждали боксерского боя между Геннадием Головкиным и Саулем "Каньело" Альваресом. В сентябре 2017 года неожиданно для всех в первом бою, который состоялся в Лас-Вегасе, была зафиксирована ничья. Теперь же - время матча-реванша. "КП" рассказывает про главные детали предстоящего боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес.
Когда состоится бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес
Бой между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем "Каньело" Альваресом пройдет в ночь с 15 на 16 сентября. Как ожидается, сам поединок начнется около 8 часов утра в воскресенье, 16 сентября. Местом проведения поединка выбрана T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Прямая онлайн-трансляция боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес
Официально в России телетрансляция поединка не состоится. Бой легально можно будет увидеть лишь в платной ppv-трансляции канала HBO. Сайт KP.RU проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Головкин - Альварес.
Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес.