2018-09-14T23:12:18+03:00
Спорт

Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция

Бокс, Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 15 сентября 2018 года, когда в Москве будет 16 сентября 08:00
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес год назад завершился вничью.Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес год назад завершился вничью.Фото: REUTERS
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Ровно год все ждали боксерского боя между Геннадием Головкиным и Саулем "Каньело" Альваресом. В сентябре 2017 года неожиданно для всех в первом бою, который состоялся в Лас-Вегасе, была зафиксирована ничья. Теперь же - время матча-реванша. "КП" рассказывает про главные детали предстоящего боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

Когда состоится бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес

Бой между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем "Каньело" Альваресом пройдет в ночь с 15 на 16 сентября. Как ожидается, сам поединок начнется около 8 часов утра в воскресенье, 16 сентября. Местом проведения поединка выбрана T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Прямая онлайн-трансляция боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес

Официально в России телетрансляция поединка не состоится. Бой легально можно будет увидеть лишь в платной ppv-трансляции канала HBO. Сайт KP.RU проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Головкин - Альварес.

Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

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