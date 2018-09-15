UFC в Москве 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция турнира UFC Fight Night 136

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T23:23:48+03:00

Турнир UFC впервые в истории пройдет в Москве. Фото: REUTERS

ММА, смешанные единоборства. Прямая видеотрансляция. Первый в истории турнир в Москве. Турнир UFC Fight Night 136 в Москве. Начало соревнований в 17:30 по московскому времени

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Впервые в истории на территории России проходят соревнования крупнейшего промоушена смешанных единоборств - ММА. В рамках ММА Fight Night пройдет сразу несколько боев. Главный же бой вечера - новозеландец Марк Хант против россиянина Алексея Олейника.

Полный состав основного файткарда турнира UFC Fight Night 136 в Москве

Марк Хант (Новая Зеландия) - Алексей Олейник (Россия)

Ян Блахович (Польша) - Никита Крылов (Украина)

Андрей Орловский (Белоруссия) - Шамиль Абдурахимов (Россия)

Алексей Кунченко (Россия) - Тиаго Алвес (Бразилия)

На сайте KP.RU пройдет прямая видеотрансляция турнира UFC Fight Night 136 в Москве. Начало в 17:30 по московскому времени.