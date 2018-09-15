UFC в Москве 15 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция турнира UFC Fight Night 136
Впервые в истории на территории России проходят соревнования крупнейшего промоушена смешанных единоборств - ММА. В рамках ММА Fight Night пройдет сразу несколько боев. Главный же бой вечера - новозеландец Марк Хант против россиянина Алексея Олейника.
Полный состав основного файткарда турнира UFC Fight Night 136 в Москве
Марк Хант (Новая Зеландия) - Алексей Олейник (Россия)
Ян Блахович (Польша) - Никита Крылов (Украина)
Андрей Орловский (Белоруссия) - Шамиль Абдурахимов (Россия)
Алексей Кунченко (Россия) - Тиаго Алвес (Бразилия)
На сайте KP.RU пройдет прямая видеотрансляция турнира UFC Fight Night 136 в Москве. Начало в 17:30 по московскому времени.
UFC Fight Night 136 в Москве.